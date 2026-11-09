Σε θετικό έδαφος για νέα αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας εντός του 2027 βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τη νεότερη ανάλυση του διεθνούς οίκου Morningstar DBRS για το παγκόσμιο κρατικό αξιόχρεο.

Η σταθερή δημοσιονομική πειθαρχία και η ταχεία πρόοδος στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών επιτρέπουν στην ελληνική οικονομία να ξεχωρίζει θετικά στο ευρωπαϊκό τοπίο, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή επιστροφή στην πλήρη κανονικότητα.

Η υπεραπόδοση των χωρών της περιφέρειας

Η έκθεση αναδεικνύει μια σαφή μετατόπιση των ισορροπιών εντός της Ευρωζώνης. Οικονομίες που δοκιμάστηκαν έντονα κατά την προηγούμενη δεκαετία, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, υλοποίησαν ουσιαστικές διαρθρωτικές προσαρμογές και καταγράφουν σήμερα σταθερά ανοδική δυναμική.

Αυτή η συνεπής δημοσιονομική πορεία αποτελεί τον βασικό καταλύτη για τη συνεχή βελτίωση της πιστοληπτικής τους εικόνας.

Για την Ελλάδα ειδικότερα, που ήδη κατέχει την επενδυτική βαθμίδα «ΒΒΒ», η πρόσφατη αναθεώρηση της τάσης σε θετική από σταθερή λειτουργεί ως ξεκάθαρος προπομπός για την επόμενη ανοδική μεταβολή.

Δημοσιονομική πίεση και πολιτικά εμπόδια στον ευρωπαϊκό πυρήνα

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση διαγράφεται σαφώς πιο σύνθετη για παραδοσιακές δυνάμεις της Ευρώπης. Χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και η Πολωνία εμφανίζουν αρνητικές προοπτικές, καθώς το δημόσιο χρέος τους εξακολουθεί να διευρύνεται μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων κοινωνικών απαιτήσεων και πολιτικής αβεβαιότητας.

Στην περίπτωση της Γαλλίας, τα περιθώρια δημοσιονομικών ελιγμών για την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων δείχνουν εξαιρετικά περιορισμένα, δυσχεραίνοντας την ικανοποίηση των κρατικών δαπανών και εντείνοντας την πίεση στο αξιόχρεό της.

Επιλεκτικές μεταβολές και το βάρος των υψηλών επιτοκίων

Σε παγκόσμιο επίπεδο, από το σύνολο των 45 χωρών που εξετάζει ο οίκος, μόλις πέντε διατηρούν θετικές τάσεις και τρεις αρνητικές, με όλες αυτές τις περιπτώσεις να συγκεντρώνονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Για την πλειονότητα των κρατών αναμένεται στασιμότητα στα πιστωτικά θεμελιώδη μεγέθη, διαμορφώνοντας ένα επιλεκτικό σκηνικό αναβαθμίσεων και υποβαθμίσεων.

Παρότι οι γενικές προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης παραμένουν σχετικά ανθεκτικές, το περιβάλλον σκιάζεται από την παγκόσμια διόγκωση του χρέους, τις γεωπολιτικές συγκρούσεις και τις εμπορικές αναταράξεις.

Επιπλέον, ενώ τα πραγματικά επιτόκια κινούνται σε ελεγχόμενα επίπεδα, τα ονομαστικά επιτόκια παραμένουν σε υψηλά πολλών δεκαετιών, καθιστώντας την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων μια διαρκή πρόκληση για τους κρατικούς προϋπολογισμούς.