Η μεταποιητική δραστηριότητα στην ευρωζώνη κατέγραψε και πάλι συρρίκνωση τον Σεπτέμβριο, καθώς οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων έξι μηνών, σε μια ένδειξη ότι η ανάκαμψη στον μεταποιητικό τομέα της περιοχής είναι εύθραυστη, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) της HCOB, που καταρτίζεται από την S&P Global, υποχώρησε στις 49,8 μονάδες τον Σεπτέμβριο από τις 50,7 τον Αύγουστο. Το όριο των 50 μονάδων διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Οι εισερχόμενες παραγγελίες μειώθηκαν τον Σεπτέμβριο ύστερα από βραχύβια αύξηση τον Αύγουστο, με τις αγορές εξωτερικού να λειτουργούν ως βασικός επιβαρυντικός παράγοντας.

Ο δείκτης για την παραγωγή υποχώρησε στις 50,9 από τις 52,5 μονάδες.