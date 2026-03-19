Ένα voucher 3.000 ευρώ, αναλυτικές διαβεβαιώσεις και τρεις ώρες διαπραγματεύσεων με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τ. Θεοδωρικάκο, ήταν ικανά να αποσοβήσουν το κλείσιμο των βενζινάδικων.

Βέβαια το πλαφόν με τα συγκεκριμένα περιθώρια κέρδους θα παραμείνει ως έχει, αλλά η κυβέρνηση δεσμεύτηκε – γι΄ αυτό και οι ευχαριστίες του Υπουργού Ανάπτυξης προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών – ότι θα χορηγήσει voucher ύψους 3.000 ευρώ για την εγκατάσταση ή αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών καυσίμων, και θα δοθεί παράταση στην προθεσμία για την ολοκλήρωσή τους.

Επίσης, υπήρξε δέσμευση ότι θα εξεταστεί και το πλαίσιο εφαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έτσι οι βενζινοπώλες δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Αυτή όμως η δέσμευση αφορά τις Διοικήσεις των Ομοσπονδιών και αυτό πρόκειται να συστήσουν στις τοπικές ενώσεις.

Ωστόσο, όλα θα κριθούν από τις αποφάσεις που θα λάβουν οι τοπικές ενώσεις – είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Συνδέσμου Πρατηριούχων Λέσβου, ο οποίος έχει ανακοινώσει κινητοποιήσεις και μάλιστα διαρκείας – αντιδράσεις που υπάρχουν και στις περιοχές του Ρεθύμνου, της Χίου και των Κυκλάδων.

Από την άλλη πλευρά τα εταιρικά πρατήρια των διυλιστηρίων, που δεν μετέχουν στις κινητοποιήσεις, ασκούν – όπως είναι φυσικό – πιέσεις προς την πλευρά της αποκλιμάκωσης της έντασης με την Κυβέρνηση.

Προσωρινό μέτρο το πλαφόν

Παράλληλα οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να αυξάνονται – η τιμή της αμόλυβδης αυξήθηκε κατά 10,8% και το diesel πάνω από 22%, κυρίως στα νησιά.

Επίσης, όπως δήλωσε μετά από την σύσκεψη ο Υπουργός Ανάπτυξης, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν φαινόμενα παραβίασης του πλαφόν «είναι πολύ θετικό, γιατί είναι η προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί αποτελεσματικά και με θετικό τρόπο αυτή την κρίση.

Στη συζήτηση που κάναμε, ξεκαθαρίστηκε πλήρως ότι το μέτρο, το οποίο ασφαλώς είναι σκληρό για τους επιχειρηματίες του κλάδου, έχει ημερομηνία λήξης. Είναι προσωρινό μέτρο για να αντιμετωπιστούν, όπως είπα πριν, τα φαινόμενα αισχροκέρδειας. Είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου. Θα υποστηρίξουμε τον κλάδο των πρατηριούχων βενζίνης, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υποχρέωση να τοποθετήσουν τα συστήματα εισροών και εκροών».