Πετρέλαιο και φυσικό αέριο υπάρχει για την Ευρώπη, αλλά το αγοράζει πολύ ακριβότερα από ότι μπορούν να αντέξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις και το ζήτηση είναι ακριβώς η διαχείριση αυτών των ανατιμήσεων.

Σε αυτό συμφώνησαν στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις και ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Ξόρκισαν» τα μόνιμα και οριζόντια μέτρα και τάχθηκαν υπέρ των «προσεκτικών παρεμβάσεων» περιορισμένου χρονικού ορίζοντα. Ωστόσο, σε σχετικά αντίθετη κατεύθυνση κινείται η Γερμανία και σειρά άλλων κρατών – μελών.

Πιο αναλυτικά, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι οι πρόσφατες παρεμβάσεις της Ελλάδας κινούνται εντός των δημοσιονομικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σχεδιασμός για νέο πακέτο μέτρων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα εμφανίζει ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, με πλεόνασμα 4,9% και σταθερή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, το οποίο από τα επίπεδα του 210% της περιόδου της πανδημίας εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 136% φέτος.

Ο ίδιος τόνισε ότι η οικονομική στρατηγική στηρίζεται σε δύο άξονες: δημοσιονομική σταθερότητα και στοχευμένη στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων, εφόσον υπάρξει επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης.

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπογράμμισε ότι η βασική πρόκληση για την Ευρώπη παραμένει η πορεία των τιμών ενέργειας, με την ΕΕ να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να εξετάζει στοχευμένα εργαλεία παρέμβασης, όπως η αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων και ο ενισχυμένος συντονισμός μεταξύ των κρατών-μελών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα καύσιμα αεροπορίας, όπου η Ευρώπη καλύπτει περίπου το 70% της ζήτησης από εγχώρια παραγωγή, ενώ το υπόλοιπο εξαρτάται από εισαγωγές. Σε αυτό το πλαίσιο, δίνεται έμφαση στην έγκαιρη εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών τροφοδοσίας, ώστε να αποφεύγονται πιθανές διαταραχές σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

Κοινή συνισταμένη των παρεμβάσεων ήταν ότι οι ευρωπαϊκές απαντήσεις θα παραμείνουν εντός αυστηρών δημοσιονομικών ορίων, καθώς το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και αυξημένου χρέους δεν επιτρέπει οριζόντιες λύσεις. Έτσι, τα μέτρα που εξετάζονται χαρακτηρίζονται στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε οικονομίας.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε επίσης ότι η εμπειρία της ενεργειακής κρίσης του 2022 έχει οδηγήσει σε πιο προσεκτικό σχεδιασμό πολιτικών, αποφεύγοντας παρεμβάσεις που αποδείχθηκαν λιγότερο αποτελεσματικές στο παρελθόν ή είχαν ακόμη και αντίθετα αποτελέσματα.

Και οι δύο ομιλητές έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη συνέχισης των επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές, δίκτυα και διασυνδέσεις, ως βασική προϋπόθεση για τη μείωση της εξάρτησης από εξωτερικούς παράγοντες και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης.

Τέλος, αναδείχθηκε η σημασία της συνολικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή ένωση, τη διαφοροποίηση πηγών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών, σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και αβεβαιότητας που επηρεάζει πλέον συνολικά την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.