Επιστολή προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, συνοδευόμενη από αναλυτικό υπόμνημα προτάσεων προς την κυβέρνηση, απέστειλε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ενόψει της προετοιμασίας των κυβερνητικών εξαγγελιών στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο υπόμνημα καταγράφονται, ανά υπουργείο και τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι θέσεις και οι προτάσεις του Επιμελητηρίου για ζητήματα που αφορούν το εμπόριο, τη βιομηχανία, τις υπηρεσίες και τη ναυτιλία.

Στην επιστολή του προς τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, επισημαίνει ότι οι φετινές εξαγγελίες της ΔΕΘ αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα για το επιχειρηματικό κλίμα, καθώς η ελληνική οικονομία καλείται να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, το υψηλό ενεργειακό κόστος, τις πληθωριστικές πιέσεις και τις διεθνείς γεωπολιτικές αβεβαιότητες.

Όπως αναφέρει, οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη βελτίωση βασικών μακροοικονομικών δεικτών, ωστόσο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλό λειτουργικό κόστος, περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και μειωμένη καταναλωτική ζήτηση, ζητώντας σταθερότητα, προβλεψιμότητα και μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Το ΕΒΕΠ θέτει ως βασικές προτεραιότητες τις μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα, την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, καθώς και τη στήριξη της μεταποίησης, των εξαγωγών, της εγχώριας παραγωγής και των επενδύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τεχνολογία και την καινοτομία.

Παράλληλα, ο κ. Κορκίδης προτείνει τρεις βασικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τη συνέχιση της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων, την περαιτέρω αποκλιμάκωση του μη μισθολογικού κόστους μέσω παρεμβάσεων στις εργοδοτικές επιβαρύνσεις και στα κίνητρα παραγωγικότητας, καθώς και την ενίσχυση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία και προϊόντα «δεύτερης ευκαιρίας».

Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, η ελληνική αγορά δεν χρειάζεται μόνο ένα πακέτο παροχών αλλά ένα συνεκτικό σχέδιο ανάπτυξης με ορίζοντα τετραετίας.

Η επιχειρηματική κοινότητα προσβλέπει σε ένα «οικονομικό συμβόλαιο βιωσιμότητας» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με έμφαση στις μόνιμες μεταρρυθμίσεις, την ενίσχυση των επενδύσεων, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.