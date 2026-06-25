Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν και επίσημα τη νέα εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, ευελπιστώντας ότι το νέο πλαίσιο θα διασφαλίσει τη σταθερότητα στις διατλαντικές αγορές παρά τις συνεχιζόμενες οικονομικές και πολιτικές εντάσεις.

Βάσει των όρων της συμφωνίας, η ΕΕ προχωρά στην κατάργηση των δασμών στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, καθώς και σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα και θαλασσινά.

Ως αντάλλαγμα, η Ουάσινγκτον δεσμεύεται να θέσει ένα ανώτατο όριο (πλαφόν) 15% στους δασμούς που επιβάλλει στις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ

Η εξέλιξη αυτή φέρνει άμεση ανακούφιση στις τεταμένες σχέσεις των δύο πλευρών, δεδομένου ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απευθύνει τελεσίγραφο, απειλώντας το ευρωπαϊκό μπλοκ με νέο κύμα δασμών, εάν η συμφωνία δεν είχε επικυρωθεί έως τις 4 Ιουλίου.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι δύο πλευρές απέχουν ακόμη από μια πλήρη εξομάλυνση, καθώς παραμένουν ενεργές οι διαφωνίες για τους δασμούς στα μέταλλα και τους τεχνολογικούς κανονισμούς, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανατροπών τους επόμενους μήνες.

Το παρασκήνιο μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης

Η πορεία προς την οριστικοποίηση της συμφωνίας υπήρξε ιδιαίτερα επεισοδιακή, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατέληξαν στο αρχικό πολιτικό προσχέδιο το περασμένο καλοκαίρι.

Η στρατηγική της ΕΕ επικεντρωνόταν στην αποφυγή ενός ολοκληρωτικού εμπορικού πολέμου, επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρήσει τις ΗΠΑ προσηλωμένες στα διεθνή ζητήματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας.

Η επικύρωση όμως αποδείχθηκε δύσκολη εξίσωση.

Οι Ευρωπαίοι νομοθέτες «πάγωσαν» δύο φορές τη διαδικασία.

Η πρώτη εμπλοκή σημειώθηκε μετά τις προκλητικές απειλές του Τραμπ για την εξαγορά ή κατάσχεση της Γροιλανδίας.

Η δεύτερη αφορούσε την ακύρωση του παγκόσμιου δασμολογικού καθεστώτος του Αμερικανού Προέδρου, από δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκλείδωσε τελικά τη διαδικασία όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τροποποίησε το κείμενο, εισάγοντας μια ημερομηνία λήξης (sunset clause) στα τέλη του 2029 και αυστηρές προβλέψεις που επιτρέπουν στην ΕΕ να αναστείλει άμεσα τη συμφωνία, εάν η Ουάσινγκτον παραβιάσει τους συμπεφωνημένους όρους.

Τα αγκάθια στις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ και τα επόμενα τεστ

Παρά το προσωρινό βήμα σταθερότητας, το κλίμα ανάμεσα στις δύο όχθες του Ατλαντικού παραμένει εύθραυστο. Πρόσφατα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη Γαλλία με την επιβολή δασμών 100% σε όλες τις εισαγωγές σαμπάνιας και κρασιών, ως αντίποινα για τον γαλλικό ψηφιακό φόρο στις τεχνολογικές εταιρείες.

Σταθερά ανεπίλυτες παραμένουν επίσης οι διαφωνίες για τις αμερικανικές χρεώσεις σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, καθώς και για το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ στον τομέα της τεχνολογίας.

Η επόμενη κρίσιμη ημερομηνία

Η αντοχή της νέας συμφωνίας θα δοκιμαστεί άμεσα τις επόμενες εβδομάδες. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για την επίτευξη συμβιβασμού σχετικά με τις επιδοτήσεις στις αεροναυπηγικές εταιρείες (Airbus – Boeing), καθώς η πενταετής εκεχειρία που κρατά «παγωμένα» αντίκρυα αντίποινα ύψους $11,5 δισεκατομμυρίων εκπνέει στις 11 Ιουλίου.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι οι διαβουλεύσεις με την αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζονται εντατικά, με στόχο την παράταση της αναστολής των αντιμέτρων και από τις δύο πλευρές προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα ανάφλεξη.