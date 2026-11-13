Σημάδια σταδιακής εξισορρόπησης αρχίζει να εμφανίζει η παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά, η οποία αναμένεται να περάσει σε καθεστώς πλεονάσματος κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2026, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), τα στοιχεία Νοεμβρίου καταδεικνύουν ότι η προσφορά υπερβαίνει πλέον τη ζήτηση, ενώ μια ακόμη πιο αισθητή διεύρυνση του πλεονάσματος προδιαγράφεται για το 2027.

Ανάκαμψη της προσφοράς παρά τις επιθέσεις στον Κόλπο

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραμάτισε η ενίσχυση της παγκόσμιας προσφοράς τον Οκτώβριο κατά 2,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, αγγίζοντας τα 105,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Όπως εξηγεί ο οργανισμός, η άνοδος αυτή οφείλεται στα αυξημένα επίπεδα εξαγωγών από τις χώρες του Κόλπου, παρά το γεγονός ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών.

Αν και οι εξαγωγές της περιοχής —εξαιρουμένου του Ομάν— παραμένουν μειωμένες κατά 26% συγκριτικά με τα προπολεμικά επίπεδα, η βελτίωσή τους οδήγησε τον ΔΟΕ στην προς τα πάνω αναθεώρηση των προβλέψεών του για την παγκόσμια προσφορά κατά 3,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως για το υπόλοιπο του έτους.

«Η πετρελαϊκή αγορά εμφανίζει διστακτικές ακόμη ενδείξεις εξισορρόπησης καθώς η παγκόσμια προσφορά ξεπερνά τη ζήτηση για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Υποχώρηση της ζήτησης και ανάσα στα παγκόσμια αποθέματα

Την ίδια στιγμή, η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει συνολικά κατά 2,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως εντός του 2026, διαμορφούμενη στα 102,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, προτού ανακάμψει κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το 2027.

Στο τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ο ετήσιος ρυθμός μείωσης αναμένεται να επιβραδυνθεί στα 2,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, έναντι μέσης πτώσης 4,4 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα που είχε καταγραφεί το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τον ΔΟΕ, η κατανάλωση εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις τόσο από τις υψηλές τιμές των καυσίμων όσο και από τις διαταραχές στις εξαγωγές διυλισμένων προϊόντων και υγραερίου του Κόλπου, οι οποίες παραμένουν στο ήμισυ των προ του πολέμου ποσοτήτων.

Παράλληλα, θετικό σήμα εκπέμπουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 52 εκατομμύρια βαρέλια (ή 1,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως), σημειώνοντας την πρώτη τους αύξηση από τον περασμένο Ιούνιο.