Μια κομβικής σημασίας νομική νίκη πέτυχε η Ελληνική Δημοκρατία έναντι διεθνών επενδυτών, με το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας να κρίνει απολύτως έγκυρους τους χειρισμούς του ΟΔΔΗΧ σχετικά με την επαναγορά των τίτλων που συνδέονται με το ΑΕΠ (warrants).

Η υπόθεση, η οποία αφορούσε τίτλους συνολικού ονομαστικού ύψους 62 δισ. ευρώ (τους μεγαλύτερους του είδους τους παγκοσμίως), κατέληξε σε μια απόφαση-σταθμό που θωρακίζει τη δημοσιονομική αξιοπιστία της χώρας.

Τα «κλειδιά» της δικαστικής απόφασης

Ο δικαστής κ. Bright επικύρωσε ότι η τιμή των 252,28 ευρώ ανά 1.000 τίτλους υπολογίστηκε ορθά, με βάση τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ).

Το Δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς επενδυτών που ζητούσαν τιμολόγηση από άλλες πηγές, κρίνοντας ότι η Ελλάδα ακολούθησε πιστά το συμβατικό πλαίσιο.

Η προσφυγή της Ελλάδας για την έκδοση «αναγνωριστικής απόφασης» χαρακτηρίστηκε ως ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να αποφευχθεί ένας μακροχρόνιος δικαστικός κατακερματισμός.

«Η απόφαση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ελλάδας να ενεργεί καλόπιστα και με απόλυτη διαφάνεια», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ, Δημήτρης Τσάκωνας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σαφήνειας που προσφέρει η ετυμηγορία στην παγκόσμια αγορά.

Το ιστορικό πλαίσιο

Οι συγκεκριμένοι τίτλοι εκδόθηκαν το 2012 στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους.

Η τωρινή απόφαση (υπόθεση The Hellenic Republic v. Wilmington Trust) θέτει οριστικό τέλος στις αμφισβητήσεις ορισμένων κατόχων, διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία απομόχλευσης του δημόσιου χρέους εξελίσσεται απρόσκοπτα και με τη «βούλα» της διεθνούς δικαιοσύνης.