Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ξεκινούν τη Δευτέρα στο Εβιάν της Γαλλίας μια κρίσιμη τριήμερη προσπάθεια να γεφυρώσουν το βαθύ χάσμα που τους χωρίζει από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μια Σύνοδο Κορυφής της G7 που χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καλείται να διαχειριστεί μια εξαιρετικά ασταθή γεωπολιτική ατζέντα, η οποία απειλεί τη συνοχή της Ομάδας των Επτά.

Τα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας

Η συνάντηση αυτή αποτελεί την πρώτη διατλαντική επαφή κορυφής μετά την κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η κίνηση αυτή, η οποία δεν υποστηρίχθηκε από την Ευρώπη, τον Καναδά και την Ιαπωνία, έχει προκαλέσει τριγμούς στις διεθνείς σχέσεις, οι οποίες ήταν ήδη επιβαρυμένες από τις αμερικανικές βλέψεις για τη Γροιλανδία και τον εμπορικό πόλεμο της Ουάσινγκτον.

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ αναμένεται να πιέσουν για το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, καθώς ο αποκλεισμός τους επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομία μέσω της εκτόξευσης του κόστους της ενέργειας. Στο τραπέζι των συζητήσεων κατά τη δεύτερη ημέρα θα προστεθούν και περιφερειακοί παίκτες, όπως:

Η Αίγυπτος

Η Σαουδική Αραβία

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Το Κατάρ

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι ελπίζουν να αναλάβουν την πρωτοβουλία στο ουκρανικό ζήτημα, την ώρα που ο Τραμπ είναι επικεντρωμένος στις επαφές με την Τεχεράνη.

Στόχος του Μακρόν είναι να πείσει τον Αμερικανό Πρόεδρο να στηρίξει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι —ο οποίος θα βρεθεί την Τρίτη στο Εβιάν— στην πρότασή του για απευθείας διάλογο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σταματώντας τις πιέσεις προς το Κίεβο για πλήρη παράδοση των εδαφών του Ντονμπάς στη Ρωσία.

Διπλωματία «Ειδικών Προδιαγραφών» για τον Λευκό Οίκο

Η διοργάνωση της Συνόδου στις όχθες της λίμνης Λεμάν έχει προσαρμοστεί πλήρως στις ιδιαιτερότητες του Τραμπ, με νωπές τις μνήμες από το 2018, όταν απέσυρε την υπογραφή του από το κοινό ανακοινωθέν, αλλά και από την περσινή πρόωρη αποχώρησή του από τον Καναδά.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι η Σύνοδος μετακινήθηκε χρονικά για να μην συμπέσει με τα 80ά γενέθλια του Τραμπ (14 Ιουνίου), ώστε ο ίδιος να μπορέσει να διοργανώσει έναν αγώνα MMA (Μικτών Πολεμικών Τεχνών) στον Λευκό Οίκο.

Οι Γάλλοι οικοδεσπότες ευελπιστούν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα ανταποκριθεί αυτή τη φορά στο κάλεσμα για επίσημο δείπνο στο Παρίσι ή στις Βερσαλλίες.

Η Σιωπή για το Κλίμα και το Στοίχημα της Τεχνολογίας

Η επιλογή του Μακρόν να αφαιρέσει το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής από την ατζέντα, προκειμένου να μην προκαλέσει τη δυσαρέσκεια του Τραμπ, έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από μη κυβερνητικές οργανώσεις

Αντίθετα, ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος διανύει τον τελευταίο χρόνο της θητείας του, επέλεξε να ρίξει το βάρος στην ψηφιακή τεχνολογία και την οικονομία.

Για τον λόγο αυτό, έχει προσκαλέσει σε πρόγευμα την Τετάρτη κορυφαία στελέχη της Silicon Valley και της ευρωπαϊκής τεχνολογικής σκηνής, όπως ο Σαμ Άλτμαν (OpenAI) και ο Αρτούρ Μενς (Mistral AI), με στόχο:

-Τη θέσπιση διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη.

-Την απαγόρευση πρόσβασης παιδιών κάτω των 15-16 ετών στα κοινωνικά δίκτυα.

Παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες

Στο οικονομικό πεδίο, ο Μακρόν επιχειρεί να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις, στέλνοντας τρία σαφή μηνύματα:

Προς την Κίνα: Να περιορίσει τις κρατικές επιδοτήσεις στις επιχειρήσεις και να ενισχύσει την εσωτερική της αγορά.

Προς τις ΗΠΑ: Να αποσύρουν σταδιακά τους δασμούς, καθώς αποτελούν τροχοπέδη για το εμπόριο.

Προς την Ευρώπη: Να επιταχύνει τις επενδύσεις και να απλοποιήσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Καθώς η Κίνα δεν συμμετέχει στην G7, η Γαλλία οργάνωσε μια ψηφιακή προσύνοδο «συγκλίσεων» με τη συμμετοχή ανώτατου Κινέζου αξιωματούχου και εκπροσώπων αναδυόμενων οικονομιών (Ινδία, Βραζιλία, Νότια Κορέα, Κένυα).

Το Παρίσι εκτιμά ότι οι συνομιλίες αυτές θα στρώσουν το έδαφος για τη Σύνοδο της G20 τον ερχόμενο Δεκέμβριο, ενώ μετά το πέρας των εργασιών την Τετάρτη, αναμένεται η έκδοση κοινών δηλώσεων για τα κρίσιμα ορυκτά και την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.