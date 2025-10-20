Μιχάλης Παπανίδης

Δραματική για τους παραγωγούς είναι η κατάσταση και στο βαμβάκι. Οι τιμές που δίνουν οι εκκοκκιστές διαμορφώνονται στην περιοχή των 0,40 λεπτών το κιλό, ενώ σε πολλές περιπτώσεις στη Βοιωτία και την Θεσσαλία καταγράφονται τιμές κάτω από το επίπεδο αυτό ακόμη και στα 0,36 λεπτά το κιλό.

Μάλιστα, οι πρόσφατες και τρέχουσες βροχοπτώσεις επιβαρύνουν την ποιότητα του προιόντος και προφανώς υποβαθμίζουν τις προσφερόμενες από τη βιομηχανία τιμές.

Τσιάρας: Συνεργασία και δράσεις για τη στήριξη του βαμβακιού

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιβεβαιώνει το σοβαρό πρόβλημα και επιχειρεί να καταγράψει τις δυνατότητες παρέμβασης, όσο υπάρχει χρόνος.

Ακριβώς, οι δυνατότητες στήριξης των βαμβακοπαραγωγών αλλά και οι προοπτικές του κλάδου εξετάστηκαν σε συνάντηση που είχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας με τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος.

Μεταξύ άλλων, αναγνωρίστηκε η δύσκολη συγκυρία που διαμορφώνεται σε επίπεδο τιμών, ωστόσο επιβεβαιώθηκε ότι ο κλάδος παραμένει ενεργός και σε θέση να αντιδράσει με συντονισμένες πρωτοβουλίες.

Οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις αναγνώρισαν την ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα του φετινού παραγόμενου βαμβακιού, επισημαίνοντας τα περιθώρια βελτίωσης της τιμής ως προς τις ποσότητες που πληρούν τις απαιτούμενες ποιοτικές προδιαγραφές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι οι ενέργειες για τη στήριξη του βαμβακιού εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο πολιτικών στο πλαίσιο της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), σημειώνοντας πως «η προσπάθεια είναι να μεγιστοποιηθεί το διαθέσιμο ποσό και να διαμορφωθεί ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για τον παραγωγό και τη μεταποιητική αλυσίδα. Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία με όλους τους φορείς του κλάδου και, όταν διαμορφώνουμε τις προτάσεις μας, είναι δεδομένο ότι θα ερωτηθείτε και εσείς, γιατί η γνώση σας είναι πολύτιμη».

Παράλληλα συζητήθηκε το Μέτρο 23, το οποίο αποτελεί σημαντικό πακέτο στήριξης για τους παραγωγούς, καθώς και στο επικείμενο περιβαλλοντικό μέτρο που αφορά το αποτύπωμα του άνθρακα και στοχεύει στη βιωσιμότητα της καλλιέργειας του βαμβακιού και τη βελτίωση του εισοδήματος του παραγωγού.

Τέλος, οι εκπρόσωποι των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων εξέφρασαν από την πλευρά τους την πρόθεση για στήριξη των παραγωγών τονίζοντας παράλληλα τη διάθεση συνεργασίας με το ΥΠΑΑΤ για προώθηση δράσεων που ενισχύουν το εισόδημα και τη θέση του ελληνικού βαμβακιού στην αγορά.

Εκτιμώμενη παραγωγή

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (ΔΟΒ), η καλλιεργούμενη έκταση το 2025 ανέρχεται στα 2.233.766 στρέμματα.

Αυτό σημαίνει ότι η στρεμματική ενίσχυση για φέτος θα κυμανθεί στα 73,4 ευρώ το στρέμμα.

Παγκόσμια παραγωγή, κίνδυνοι και εμπόριο

Τα στοιχεία της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Βάμβακος (ICAC), που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις αρχές Σεπτεμβρίου, προβλέπουν μια παγκόσμια παραγωγή που θα ανέλθει σε 25,5 εκατομμύρια τόνους.

Αναμένονται μειωμένες παραγωγές βαμβακιού στις Ηνωμένες Πολιτείες (-400.000 τόνοι), το Πακιστάν (-100.000 τόνοι) και το Σουδάν (-50.000 τόνοι).

Η έλλειψη νερού και ο ασυνήθιστα ξηρός καιρός είναι τα προβλήματα για τις ΗΠΑ και το Πακιστάν, ενώ οι ζημιές στις καλλιέργειες του Σουδάν είναι αποτέλεσμα προσβολών από παράσιτα.

Πηγή: ΥΠΑΑΤ, ICAC, Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος,