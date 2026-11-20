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Σε 687.024 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τον μήνα Οκτώβριο 2026.
Τα στοιχεία καταγράφουν αισθητή μείωση κατά 80.977 άτομα (-10,5%) σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025, αλλά και εποχική αύξηση κατά 32.001 άτομα (4,9%) συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, τον Σεπτέμβριο του 2026.
Διάρκεια ανεργίας, φύλο και ηλικιακή κατανομή
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, σχεδόν οι μισοί —συγκεκριμένα 342.243 άτομα (ποσοστό 49,8%)— παραμένουν στο μητρώο για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών, ενώ 344.781 άτομα (50,2%) είναι εγγεγραμμένα για διάστημα μικρότερο του έτους.
Ως προς την κατανομή ανά φύλο, οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν την πλειονότητα με 452.763 άτομα (65,9%), έναντι 234.261 ανδρών (34,1%).
Στις ηλικιακές κατηγορίες, τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων συγκέντρωσε η ομάδα 30–44 ετών με 194.990 άτομα (28,4%).
Αντίστοιχα, σε επίπεδο εκπαίδευσης, την πρωτιά κατέχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης της μεταδευτεροβάθμιας), οι οποίοι ανήλθαν σε 331.124 άτομα (48,2%).
Η γεωγραφική εικόνα
Σε περιφερειακό επίπεδο, τον μεγαλύτερο όγκο εγγεγραμμένων ανέργων κατέγραψαν τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Η Περιφέρεια Αττικής βρέθηκε στην πρώτη θέση με 222.578 άτομα (ποσοστό 32,4% επί του συνόλου), ακολουθούμενη από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 137.972 άτομα (ποσοστό 20,1%).
Η ακτινογραφία των επιδοτούμενων ανέργων
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων —δηλαδή των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του Οκτωβρίου 2026— διαμορφώθηκε σε 133.365 άτομα, σημειώνοντας οριακή αύξηση κατά 1.371 άτομα (1,0%) σε ετήσια βάση, αλλά σημαντική μείωση κατά 36.473 άτομα (-21,5%) σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.
Και σε αυτή την κατηγορία υπερτερούν οι γυναίκες με 83.409 δικαιούχους (62,5%), έναντι 49.956 ανδρών (37,5%).
Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 133.365 επιδοτούμενων, οι 115.180 (86,4%) αφορούν κοινούς ανέργους και λοιπές κατηγορίες και οι 18.185 (13,6%) εποχικούς τουριστικών επαγγελμάτων.
Η επιμέρους κατανομή διαμορφώνεται σε 106.315 κοινούς ανέργους (79,7%), 18.185 εποχικούς τουρισμού (13,6%), 6.417 εκπαιδευτικούς (4,8%), 1.221 εποχικούς λοιπών κλάδων όπως τα αγροτικά (0,9%), 1.158 οικοδόμους (0,9%) και 69 λοιπούς επιδοτούμενους (0,1%).