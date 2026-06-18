Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος βρέθηκε η Θεσσαλονίκη, η οποία φιλοξένησε τη Σύνοδο για τις Επενδύσεις στις Μεταφορές (Transport Investment Summit). Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, αναδείχθηκε το τεράστιο μέγεθος των κεφαλαίων που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό της ευρύτερης περιοχής, με τις συνολικές επενδυτικές ανάγκες να προσδιορίζονται σε περισσότερα από 25 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το γιγαντιαίο αυτό ποσό των 25+ δισ. ευρώ κρίνεται απολύτως απαραίτητο προκειμένου να γίνει πράξη ο στρατηγικός στόχος για τη συνδεσιμότητα των Δυτικών Βαλκανίων τα επόμενα χρόνια, όπως επισήμανε η Mona Bjorklund, διευθύντρια συντονισμού Πολιτικής στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε παρουσία του αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου, Απόστολου Τζιτζικώστα, του Έλληνα υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα, καθώς και έξι υπουργών από τα Δυτικά Βαλκάνια, την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Τη διοργάνωση ανέλαβαν από κοινού η Κοινότητα Μεταφορών (Transport Community), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB).

Οι πυλώνες για την απορρόφηση των 25 δισ. ευρώ

Η κα Bjorklund, παρουσιάζοντας τα βασικά συμπεράσματα της Συνόδου, υπογράμμισε ότι η κινητοποίηση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων για να καλυφθεί το πακέτο των 25 δισ. ευρώ αποτελεί μόνο τη μία πλευρά της εξίσωσης. Για την επιτυχία του εγχειρήματος απαιτούνται:

Κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο: Ανάπτυξη ενός σταθερού κανόνα δικαίου συνολικά για την περιοχή, ικανού να προσελκύσει μεγάλους διεθνείς φορείς που θα αναλάβουν την εκτέλεση των έργων.

Διαλειτουργικότητα και ευρωπαϊκές προδιαγραφές: Εναρμόνιση των επενδύσεων με τα πρότυπα της ΕΕ και ενεργός συμμετοχή ευρωπαϊκών εταιρειών, οι οποίες εγγυώνται καλοσχεδιασμένα και ώριμα πρότζεκτ.

Ενίσχυση διοικητικής ικανότητας: Αναβάθμιση των κρατικών μηχανισμών σε όλα τα επίπεδα, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τόσο την απαιτητική προετοιμασία όσο και την ταχεία υλοποίηση.

Το ορόσημο του 2030: Η πρώτη αυστηρή προθεσμία για την ολοκλήρωση του βασικού δικτύου μεταφορών είναι το 2030. Καθώς ο χρόνος πιέζει, η ΕΕ ζητά ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων που θα είναι οικονομικά βιώσιμα και χρηματοδοτήσιμα από τις τράπεζες (bankable), προσελκύοντας τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πόρους.

Διπλασιασμός κονδυλίων και στρατιωτική κινητικότητα

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μονοπάτι για τη χρηματοδότηση είναι πλέον ξεκάθαρο, καθώς βρισκόμαστε στη φάση της προετοιμασίας του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ).

Όπως ανακοινώθηκε, ο προϋπολογισμός για τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility) πρόκειται να διπλασιαστεί για τα έργα μεταφορών κατά τον επόμενο επταετή κύκλο. Πέρα από την αύξηση της αποδοτικότητας και της ανθεκτικότητας των υποδομών, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και μια γεωπολιτική διάσταση: οι νέες υποδομές θα είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να επιτρέπουν, όταν αυτό απαιτείται, την ταχεία και απρόσκοπτη κινητικότητα του στρατού.

Πολιτική Δέσμευση και η Τριμερής Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας

Οικοδεσπότης της Συνόδου, ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας, έστειλε μήνυμα στενής περιφερειακής συνεργασίας, αφήνοντας πίσω τις αβεβαιότητες του παρελθόντος:

«Κάποια χρόνια πριν, στη Δυτική Ευρώπη μού έλεγαν ότι στα Βαλκάνια έχουμε ένα πρόβλημα για κάθε λύση. Μετά από δεκαετίες έντασης, όλοι δεσμευόμαστε πλέον δημόσια ότι πρέπει να κάνουμε μεγάλα βήματα προόδου. Δεν υπάρχει καλύτερο βήμα από το να αυξήσουμε τη συνδεσιμότητα, ενισχύοντας τους δεσμούς των υποδομών μας μέσω οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων.»

Χρίστος Δήμας, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Ο κ. Δήμας παραδέχθηκε ότι το έργο είναι εξαιρετικά πολύπλοκο καθώς αφορά πολλά κράτη ταυτόχρονα, γεγονός που απαιτεί ισχυρή πολιτική ηγεσία και προσήλωση.

Σε αυτό το κλίμα, ο γενικός γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σιακαρέτσιος, ανακοίνωσε ότι αμέσως μετά τη Σύνοδο πραγματοποιείται η κρίσιμη τριμερής συνάντηση Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας.

Στη συνάντηση αυτή θα παρουσιαστούν τα πρώτα κοινά, απτά πρότζεκτ μεταφορών μεταξύ των τριών χωρών, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η περιφερειακή συνεργασία και η συνεπής τεχνική προετοιμασία μπορούν να αποδώσουν άμεσα καρπούς, εντασσόμενες στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό Διάδρομο Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου.