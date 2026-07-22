Ο Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας της ΕΕ (EASA) καλεί τις αεροπορικές εταιρείες να μην εκτελούν πτήσεις στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, καθώς τα στρατιωτικά πλήγματα είναι καθημερινά, ενώ ακόμη και σήμερα 22 Ιουλίου ανακοινώθηκε η αναχαίτιση τεσσάρων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν.

Η ρυθμιστική αρχή πολιτικής αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσθεσε την Ιορδανία στον κατάλογο των περιοχών υψηλού κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή έχει επιδεινωθεί ραγδαία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως απόρροια της ανανεωμένης σύγκρουσης, στο πλαίσιο της οποίας το Ιράν έχει στοχεύσει θέσεις των ΗΠΑ στην Ιορδανία και σε άλλα κράτη του Κόλπου, ενώ το περασμένο Σαββατοκύριακο δύο Αμερικανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση εναντίον βάσης στην Ιορδανία.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της EASA, από τα μέσα Ιουλίου 2026 η κατάσταση ασφαλείας παρουσιάζει ταχεία επιδείνωση, με τη διαρκή αύξηση της κινητικής στρατιωτικής δραστηριότητας να επηρεάζει άμεσα τον εναέριο χώρο της Ιορδανίας.

Παράλληλα, ο ευρωπαϊκός οργανισμός υπενθυμίζει τη σταθερή σύστασή του προς τις αεροπορικές εταιρείες για την αποφυγή του εναέριου χώρου του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Ιράν, του Ιράκ και του Λιβάνου.