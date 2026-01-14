Συνάντηση με τον γενικό γραμματέα Εμπορίου, Ναπολέοντα Μαραβέγια, πραγματοποίησε χθες ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, θέτοντας στη συζήτηση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του συλλόγου, στην συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΕΣΑ, Θάνος Τσαγγάρης, ο γενικός γραμματέας Μανώλης Λουδάρος και οι αντιπρόεδροι Νίκος Κογιουμτσής και Ευδόκιμος Σαββίδης.

Οι εκπρόσωποι του ΕΣΑ, υπογράμμισαν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δέχονται μια, διαρκώς εντεινόμενη και άνιση πίεση, από μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες, μεγάλες επιχειρήσεις και ισχυρές ασιατικές, τούρκικες και ευρωπαϊκές ηλεκτρονικές πλατφόρμες, οι οποίες απορροφούν πλέον το μεγαλύτερο μέρος του καταναλωτικού εισοδήματος χωρίς ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

Όπως υπογραμμίστηκε, η συνεχής μεταφορά τζίρου από τα φυσικά καταστήματα υπονομεύει τη βιωσιμότητα της τοπικής αγοράς.

Οι εκπρόσωποι των εμπόρων στη Αθήνας υπογράμμισαν, ακόμη, ότι ο Ν. 4695/2022 προκάλεσε στρεβλώσεις, με την απελευθέρωση των προσφορών και τη δημιουργία ενός μόνιμου καθεστώτος εκπτώσεων εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΣΑ ζήτησε την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, τον περιορισμό των προσφορών σε δύο περιόδους ανά σεζόν, τη θέσπιση αυστηρά καθορισμένου τριημέρου προσφορών στα τέλη Νοεμβρίου ώστε να περιοριστεί η Black Friday, καθώς και τον συνεχή και αυστηρό έλεγχο του διαδικτύου για παράνομες ή καταχρηστικές πρακτικές.

Ο γενικός γραμματέας άκουσε τις θέσεις του ΕΣΑ και δεσμεύτηκε ότι θα μεταφέρει τα αιτήματα στον υπουργό Ανάπτυξης, Τ. Θεοδωρικάκο ενώ εξέφρασε τη βούλησή του να συμβάλει στη στήριξη των ΜμΕ.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών επανέλαβε ότι τα προτεινόμενα μέτρα δεν συνεπάγονται δημοσιονομικό κόστος και μπορούν να αποκαταστήσουν συνθήκες υγιούς και δίκαιου ανταγωνισμού, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει τον θεσμικό διάλογο «με στόχο τη βιώσιμη και δίκαιη αγορά για όλους».