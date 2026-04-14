Ευρωβουλευτές και κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσαν πως αποφάσισαν χθες Δευτέρα να διπλασιαστούν οι τελωνειακοί δασμοί στον χάλυβα που εισάγεται από τρίτα κράτη ώστε να προστατευτεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία, που δυσκολεύεται λόγω του ανταγωνισμού με την κινεζική, που διαθέτει πολύ μεγάλες ποσότητες σε χαμηλές τιμές.

Κυβερνήσεις και αντιπρόσωποι στο ΕΚ κατέληξαν αργά χθες βράδυ σε συμφωνία για την αύξηση στο 50% (από 25%) των τελωνειακών δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και στη μείωση κατά 47% των ποσοστώσεων στις εισαγωγές.

«Η δομή και η παγκόσμια θέση του ευρωπαϊκού χαλυβουργικού τομέα είναι (στοιχεία) θεμελιώδη για την στρατηγική αυτονομία μας και τη βιομηχανική ισχύ μας. Δεν μπορούμε κατά συνέπεια να παραβλέπουμε την παγκόσμια υπερπαραγωγή που έχει φθάσει σε κρίσιμα επίπεδα», σχολίασε ο ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς.

Η απόφαση αυτή θα έχει συμβολή στην εξασφάλιση «της σταθερότητας που έχουν τόση ανάγκη οι παραγωγοί μας για να ευημερήσουν στην Ευρώπη», επιχειρηματολόγησε ο επίτροπος.

Δυνάμει της συμφωνίας, που ακολούθησε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία είχε παρουσιαστεί την περασμένη χρονιά, οι ποσοστώσεις αδασμολόγητων εισαγωγών θα μειωθούν σε 18,3 εκατομμύρια τόνους ετησίως — στο μισό από ό,τι σήμερα.

Ο όγκος αυτός αντιστοιχεί στο σύνολο του χάλυβα που εισήχθη στην ΕΕ το 2013, τη χρονιά μετά την οποία, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, η αγορά άρχισε να παρουσιάζει ανισορροπία λόγω υπερπαραγωγής, κυρίως στην Κίνα, που επιδοτεί μαζικά τη χαλυβουργία και πλέον παράγει πάνω από τον μισό χάλυβα ο οποίος διατίθεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Τα νέα μέτρα θα εφαρμοστούν σε προϊόντα που εισάγονται από όλες τις τρίτες χώρες, με εξαίρεση τα κράτη μέλη του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου (ΕΟΧ): την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Η ισχύς του ισχύοντος καθεστώτος, το οποίο προέβλεπε την επιβολή τελωνειακών δασμών 25% στις ποσότητες χάλυβα που ξεπερνούσαν τις καθορισμένες ποσοστώσεις εισαγωγών, εκπνέει στα τέλη Ιουνίου.

Η συμφωνία που κλείστηκε χθες μένει να εγκριθεί από το ευρωπαϊκό συμβούλιο -που εκπροσωπεί τα κράτη μέλη- και την ολομέλεια του ΕΚ για να τεθεί σε εφαρμογή.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ