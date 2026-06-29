Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να εισέλθει στον ερχόμενο χειμώνα με τα χαμηλότερα αποθέματα φυσικού αερίου της τελευταίας δεκαπενταετίας βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια εξέλιξη που απειλεί να ασκήσει νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, η πληρότητα των ευρωπαϊκών αποθηκευτικών χώρων αναμένεται να αγγίξει μόλις το 76% με την ολοκλήρωση της περιόδου αναπλήρωσης τον Οκτώβριο, καταγράφοντας το χειρότερο ποσοστό από το 2011.

Η αρνητική αυτή τροχιά αποδίδεται κυρίως στις έντονες αναταράξεις που προκάλεσε στην παγκόσμια αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο οποίος έπληξε τις μεταφορές μέσω των στρατηγικών Στενών του Ορμούζ και οδήγησε σε σημαντική κάμψη της παραγωγής στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Ευρώπη ξεκίνησε τη φετινή προσπάθεια αναπλήρωσης από εξαιρετικά χαμηλή βάση, καθώς οι αποθήκες της ήταν γεμάτες, μόλις κατά 28%, μετά από έναν βαρύ χειμώνα, ενώ σήμερα η πληρότητα βρίσκεται στο 48%, επίπεδο σαφώς κατώτερο από τον ιστορικό μέσο όρο.

Παρά την ανησυχία των αναλυτών, οι οποίοι προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέου ράλι τιμών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται καθησυχαστική.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι αποθέματα κοντά στο 80% είναι επαρκή, δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή κατανάλωση έχει μειωθεί κατά 17% τα τελευταία έτη, και για τον λόγο αυτό πρότεινε στα κράτη-μέλη να στοχεύσουν σε πλήρωση μεταξύ 75% και 80%, εγκαταλείποντας τον παλιό στόχο του 90% ώστε να μη συμπιεστεί περαιτέρω η αγορά.

Αυτή τη στιγμή, οι τιμές αναφοράς κινούνται κοντά στα 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα, παραμένοντας ελαφρώς ενισχυμένες μετά τη σύγκρουση της 28ης Φεβρουαρίου, αλλά πολύ μακριά από το ιστορικό υψηλό των 342 ευρώ του 2022.

Το κλειδί για την εξέλιξη της κατάστασης κρατά πλέον το Κατάρ και η αποκατάσταση της παραγωγής του στο συγκρότημα Ras Laffan, καθώς μετά την προκαταρκτική συμφωνία εκεχειρίας τα δεξαμενόπλοια επιστρέφουν σταδιακά στον Περσικό Κόλπο.

Αν και η ηγεσία του Κατάρ διαβεβαιώνει για πλήρη επαναφορά των μονάδων, εκτός δύο εγκαταστάσεων που επλήγησαν από ιρανικά πυρά, οίκοι όπως η Goldman Sachs παραμένουν επιφυλακτικοί, εκτιμώντας ότι ακόμη και με πλήρη ομαλοποίηση τον Ιούλιο, η ευρωπαϊκή πληρότητα δύσκολα θα ξεπεράσει το 74%.

Η αβεβαιότητα εντείνεται από νέα ναυτιλιακά περιστατικά στα Στενά του Ορμούζ και την επικείμενη λήξη της 60ήμερης εκεχειρίας, ωθώντας τους επενδυτές να ποντάρουν ήδη σε ακριβότερο φυσικό αέριο για τον χειμώνα, με τις προβλέψεις να δείχνουν νέα άνοδο των τιμών προς τα τέλη του έτους και στις αρχές του 2027.