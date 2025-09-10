Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει μια νέα μέθοδο για τη μείωση των εισαγωγών χάλυβα από αντιπάλους ώστε να προστατευθούν οι εγχώριοι παραγωγοί, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

«Η παγκόσμια υπερπαραγωγή πιέζει τα περιθώρια κέρδους και δεν δίνει κίνητρο να πληρώσει κάποιος για να κάνει την παραγωγή του καθαρή. Αυτό δυσχεραίνει το να επενδύσει η χαλυβουργία της Ευρώπης στην απαλλαγή από τον άνθρακα», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Γι’ αυτό η Επιτροπή θα προτείνει ένα νέο, μακροπρόθεσμο εμπορικό εργαλείο το οποίο θα διαδεχθεί τις προστασίες της χαλυβουργίας που εκπνέουν», συνέχισε.

Βάσει των παγκόσμιων εμπορικών κανόνων, η ΕΕ δεν μπορεί να παρατείνει τις υφιστάμενες προστασίες της χαλυβουργίας της πέραν του πρώτου εξαμήνου του 2026. Η Κομισιόν είχε προηγουμένως δηλώσει πως θα προτείνει νέα μέτρα μέχρι το τέλος του τρίτου φετινού τριμήνου