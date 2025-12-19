Πρέπει, εκτός από το παραγωγικό, να αλλάξει και το καταναλωτικό μοντέλο στη χώρα μας, επεσήμανε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης Κυριάκος Μερελής, σε συνάντηση με τους δημοσιογράφους για τον απολογισμό του ενός χρόνου από την ανάληψη καθηκόντων της νέας διοίκησης του ΕΕΘ.

«Οι μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες δεν αφήνουν ούτε μισό σεντ στην ελληνική οικονομία» είπε ο κ. Μερελής και πρόσθεσε : «Πρέπει να αλλάξει και το καταναλωτικό μοντέλο».

Ο κ. Μερελής , παρουσία και άλλων μελών του Δ.Σ. του ΕΕΘ, υπογράμμισε ότι το ΕΕΘ υλοποιεί μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης καταναλωτών σε τοπικό επίπεδο, με στόχο τη στήριξη της τοπικής αγοράς. Η καμπάνια περιλαμβάνει ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μηνύματα, αλλά και έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος του ΕΕΘ υπογράμμισε, ότι σήμερα χρειάζεται ένα Επαγγελματικό Επιμελητήριο, “εξωστρεφές, με ισχυρή φωνή και με επίκεντρο τον επαγγελματία”, σκιαγραφώντας παράλληλα τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκαν η ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του Επιμελητηρίου και η στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Ο κ. Μερελής ανέφερε, μέσα σε έναν μόλις χρόνο η εικόνα του ΕΕΘ έχει αλλάξει, με αύξηση εγγραφών μελών, που αποτυπώνει, μεταξύ άλλων, όπως είπε την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών στη νέα διοίκηση του ΕΕΘ και πρόσθεσε: «Παραλάβαμε περί τα 55.000 μέλη και σήμερα αριθμούμε 58.000». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα στοιχεία εγγραφών- διαγραφών επιχειρήσεων για το 2025, λέγοντας:

«Είχαμε 7.588 εγγραφές και 2.392 διαγραφές» είπε ο πρόεδρος του ΕΕΘ σημειώνοντας ότι οι εγγραφές ήταν περισσότερες από τις διαγραφές. Την ίδια στιγμή, όμως, δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για την ευαλωτότητα των ατομικών επιχειρήσεων. «Για κάθε δύο ατομικές επιχειρήσεις που κάνουν έναρξη, γίνεται και μία διαγραφή», ανέφερε ο κ. Μερελής, προσθέτοντας ότι αυτό αναδεικνύει πως «οι πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι σήμερα ιδιαίτερα ευάλωτες σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον».

«Υλοποιήσαμε με συνέπεια όσα υποσχεθήκαμε απέναντι στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» συνέχισε ο κ. Μερελής, αναφερόμενος στον ένα χρόνο της νέας διοίκησης του ΕΕΘ και πρόσθεσε ότι είπε, βασική προτεραιότητα ήταν «η θεσμική αναβάθμιση του Επιμελητηρίου και η ισχυροποίηση της φωνής του προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων», μέσα από υπομνήματα και παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος.

Σημαντικές ήταν και οι παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι επαγγελματίες το 2025. «Ο τεκμαρτός προσδιορισμός εισοδήματος είναι ένα άδικο και αναχρονιστικό μέτρο», τόνισε, ζητώντας την κατάργησή του. Αναφέρθηκε επίσης στην έλλειψη χρηματοδότησης, στην περιορισμένη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και στο παρεμπόριο και λαθρεμπόριο, που χαρακτήρισε «μάστιγες για την υγιή επιχειρηματικότητα».

Σημείωσε επίσης ότι τις προτάσεις του ΕΕΘ προς την κυβέρνηση για μείωση του ΦΠΑ στην πληρωμή με κάρτα, με ταυτόχρονη μείωση των τραπεζικών προμηθειών, αλλά και για ρύθμιση χρεών προς το δημόσιο με δόσεις, μία έκτακτη με εκατόν είκοσι δόσεις και μόνιμη ρύθμιση διακανονισμού τριαντα και δόσεων.

Στον σχεδιασμό του ΕΕΘ για το επόμενο διάστημα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης επιχειρήσεων και η προσπάθεια ίδρυσης τριών, τεσσάρων «θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων».

Όπως εξήγησε, «θα δοθεί στις νέες επιχειρήσεις ώθηση και δυναμική για να σταθούν στον έντονο ανταγωνισμό», με στήριξη στα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας τους, χωρίς διοικητικά έξοδα, ενοίκια και πάγιους λογαριασμούς. Ήδη, στη φετινή ΔΕΘ επιδοτήθηκαν για την εκθεσιακή παρουσία τους από το ΕΕΘ, σε ότι αφορά στο “ίχνος εδάφους”, οι νεοφυείς επιχειρήσεις σε ποσοστό 100% και σε ποσοστό 70% παλαιότερες επιχειρήσεις μέλη του.

Σε ότι αφορά την μετακίνηση της εκπροσώπησης του ΕΕΘ από το Δ.Σ. της ΔΕΘ σε ένα συμβουλευτικό όργανο της νέας διοίκησης της ΔΕΘ, ο κ. Μερελής τόνισε ότι δεν είναι λογικό το ΕΕΘ να περιορίζεται σε “ένα ρόλο, απλώς συμβουλευτικού οργάνου” και διερωτήθηκε πως είναι δυνατόν να ασκείται διοίκηση από τη ΔΕΘ, ενός θεσμού που απευθύνεται στην αγορά, χωρίς τη συμμετοχή των ανθρώπων της αγοράς.”Θα έχουμε παρέμβαση και ασκήσουμε κριτική, όπου χρειάζεται” ανέφερε ο κ. Μερελής.

«Πιστεύουμε ότι για να αλλάξει κάτι, χρειάζονται ισχυρές συνέργειες», τόνισε ο κ. Μερελής αναφερόμενος στις συνεργασίες με δήμους, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ειδική μνεία έκανε στο μνημόνιο συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι στόχος είναι «να έρθει κοντά η ακαδημαϊκή με την επιχειρηματική κοινότητα και να παραχθεί υπεραξία και ανάπτυξη». Επεσήμανε, ως ιδιαιτέρως συμβολικό το γεγονός ότι και το ΑΠΘ και το ΕΕΘ συμπληρώνουν φέτος 100 χρόνια από την ίδρυση τους.

«Ως προς τις δράσεις μας, είναι μια χρονιά πλεονασματική», είπε, ο πρόεδρος του ΕΕΘ, προσθέτοντας όμως ότι «δεν ήταν αισιόδοξη χρονιά για τους επαγγελματίες». Όπως ανέφερε, «οι τζίροι έχουν μειωθεί δραματικά» και ακόμη και ο Δεκέμβριος «δεν ξεχώρισε πλέον από τους υπόλοιπους μήνες». Ένα δεδομένο που, όπως προειδοποίησε, «θα το βρούμε μπροστά μας το 2026».