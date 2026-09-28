«Από το κακό στο χειρότερο» οδεύει ο οικογενειακός προϋπολογισμός, καθώς η ακρίβεια καλπάζει, ενώ πλέον είναι ορατή η «απειλή» νέων σημαντικών αυξήσεων στα τρόφιμα.

Ήδη, η δαπάνη για διατροφή «καίει» τα ελληνικά νοικοκυριά και αρχίζουν να εξαντλούνται οι «έξυπνες λύσεις» για υγιεινή διατροφή με χαμηλό κόστος.

Σχεδόν το ένα πέμπτο των συνολικών δαπανών των ελληνικών νοικοκυριών κατευθύνθηκε την προηγούμενη χρονιά στην αγορά τροφίμων, με τις πιέσεις στις τιμές βασικών αγαθών να διατηρούνται και το 2026, κατά το οποίο φαίνεται ότι το μερίδιο αυτό ανέρχεται στο ένα τέταρτο των οικογενειακών δαπανών.

Η συνεχιζόμενη άνοδος στις διεθνείς τιμές ενέργειας έχει αρχίσει να περνά σιγά σιγά και στο ράφι, ενώ το επόμενο διάστημα η αγορά δεν αποκλείει ένα σαφές κύμα ανατιμήσεων και μάλιστα χωρίς… επιστροφή.

Τα είδη διατροφής και τα μη αλκοολούχα ποτά απορρόφησαν το 20,4% του μέσου οικογενειακού προϋπολογισμού το 2025, ενώ για το φτωχότερο 20% του πληθυσμού το ποσοστό αυτό εκτινάχθηκε στο 31,9%. Για το 2026 το ποσοστό αυτό προσεγγίζει ταχύτατα το 25%.

Τις μεγαλύτερες δαπάνες συγκεντρώνουν το κρέας (22,5%) και τα γαλακτοκομικά με τα αυγά (16%). Με βάση την κατάσταση που διαμορφώνεται η ΑΑΔΕ, σχεδιάζει δράσεις και ελέγχους, ώστε να προστεθούν και φαινόμενα αισχροκέρδειας, κερδοσκοπίας και εξαπάτησης του ήδη αδύναμου καταναλωτή.

Παράλληλα, οι σημαντικότερες αυξήσεις στη μηνιαία δαπάνη καταγράφηκαν στον καφέ, το τσάι και το κακάο (+11,9%), καθώς και στο κρέας (+9,9%).

Παρά τη σχετική επιβράδυνση της έντασης των αυξήσεων το 2026, ο πληθωρισμός των τροφίμων ανήλθε στο 0,9% τον Αύγουστο, με ορισμένες κατηγορίες να σημειώνουν διψήφια άνοδο, όπως το μοσχάρι (+13,5%), το αρνί/κατσίκι (+11,3%) και τα αλίπαστα ψάρια (+11,5%).

Αντίστοιχα, τα στοιχεία της εταιρείας Circana για τα σούπερ μάρκετ δείχνουν αύξηση 2% στη μέση τιμή των τροφίμων στο επτάμηνο, με τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις να εντοπίζονται στα μη αλκοολούχα ποτά (+4,7%) και τα σνακ (+3%).

Στελέχη της βιομηχανίας προειδοποιούν για νέες ανατιμήσεις εφόσον συνεχιστεί το ράλι στην ενέργεια, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση της νέας λίστας προϊόντων για την «Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών».

Αν και το μέτρο εθελοντικής μείωσης τιμών ισχύει έως το τέλος του έτους, η πρόθεση συμμετοχής των επιχειρήσεων παραμένει αβέβαιη λόγω των αυξανόμενων πιέσεων στο κόστος παραγωγής.