Η εντυπωσιακή υποχώρηση των αποδόσεων των ελληνικών 10ετών κρατικών ομολόγων από τα επίπεδα άνω του 7% το 2016 σε μεγέθη συγκρίσιμα με της Ιταλίας και της Πορτογαλίας αποτυπώνει μια σημαντική ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εθνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, με τίτλο «Greek Sovereign Yield Sensitivity to Global Uncertainty Shocks: Evidence from Daily Data, 2016-2026», η Ελλάδα κατάφερε να μετατοπιστεί από τη θέση του πλέον ευάλωτου δανειολήπτη της ευρωζώνης κατά την περίοδο της πανδημίας, σε μια χώρα που κινείται πλέον στον μέσο όρο της σχετικής κατάταξης.

Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί προϊόν κάποιου τεχνικού ελιγμού, αλλά είναι το άμεσο αποτέλεσμα της δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Η μείωση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ κατά περίπου 34 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ των δύο εξεταζόμενων περιόδων –η μεγαλύτερη μεταξύ των δέκα χωρών της μελέτης– σε συνδυασμό με την επίτευξη σταθερών πρωτογενών πλεονασμάτων, αποκατέστησε την αξιοπιστία της χώρας και περιόρισε το ασφάλιστρο κινδύνου που απαιτούν οι αγορές.

Ωστόσο, η έκθεση των καθηγητών Αλέξανδρου Κοντονίκα και Γιάννη Τσουκαλά κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι αυτή η βελτίωση τελεί υπό όρους και δεν πρέπει να εκληφθεί ως μόνιμη.

Καθώς το ελληνικό χρέος μετακυλίεται σταδιακά από τον επίσημο τομέα στους ιδιώτες επενδυτές, οι αγορές θα γίνονται όλο και πιο ευαίσθητες στις εγχώριες δημοσιονομικές επιλογές, καθιστώντας τη διατήρηση της πειθαρχίας αναγκαία συνθήκη.

Η μελέτη, η οποία επιβεβαιώνει τα ευρήματά της μέσα από διεθνείς δείκτες αβεβαιότητας όπως οι VIX, CISS και EPU, δείχνει ξεκάθαρα τη συσχέτιση χρέους και σταθερότητας, φέρνοντας ως αρνητικά παραδείγματα χώρες όπως η Γαλλία και η Φινλανδία, όπου το χρέος αυξήθηκε και η ευαισθησία τους στις κρίσεις παρέμεινε στάσιμη.

Το κεντρικό συμπέρασμα της ανάλυσης αναδεικνύει ότι η δημοσιονομική αυστηρότητα από μόνη της δεν επαρκεί για τη μακροχρόνια θωράκιση της χώρας.

Η βιωσιμότητα του χρέους κρίνεται τελικά από τον παρονομαστή του κλάσματος, δηλαδή από τον ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Για τον λόγο αυτό, το Γραφείο Προϋπολογισμού υπογραμμίζει την ανάγκη τα πρωτογενή πλεονάσματα να συνοδευτούν από μια επιθετική επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Η αποτελεσματική αξιοποίηση της επενδυτικής ατζέντας του Ταμείου Ανάκαμψης, οι παρεμβάσεις στο φορολογικό σύστημα, η αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης και η ενίσχυση της παραγωγικότητας στις αγορές εργασίας και προϊόντων αποτελούν τα μοναδικά εργαλεία για τη διαμόρφωση μιας ισχυρής άμυνας απέναντι σε μελλοντικά παγκόσμια σοκ.