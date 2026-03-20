Ως τον «βασιλιά των λοιμωδών νοσημάτων στα ζώα» χαρακτηρίζει τον αφθώδη πυρετό ο καθηγητής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων των ζώων στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Κρήτας.

Μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, με αφορμή τα μέτρα που λαμβάνονται στο λιμάνι και το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της ζωονόσου από τη Λέσβο (όπου υπήρξαν κρούσματα) στην ηπειρωτική Ελλάδα, ο κ. Κρήτας κάνει λόγο για ένα νόσημα πάρα πολύ μεταδοτικό που προσβάλλει πολλά είδη ζώων, χοιροειδή, αιγοπρόβατα και βοοειδή, αλλά όχι τα πτηνά, και μεταδίδεται ακόμη και αερογενώς, ακόμη και μέσω του ανθρώπου, χωρίς όμως εκείνος να αρρωσταίνει.

Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο για την ελληνική κτηνοτροφία, αναφέρει: «Αυτή τη στιγμή ο κίνδυνος είναι περιορισμένος στη Λέσβο. Αν κρατηθεί εκεί, με τα μέτρα που λαμβάνονται, θα είναι καλό. Αν ξεφύγει στην υπόλοιπη Ελλάδα εκεί θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα γιατί ο αφθώδης πυρετός δεν είναι όπως η ευλογιά, είναι ακόμη χειρότερο νόσημα».

Παράλληλα σημειώνει ότι στη χώρα υπάρχει αυτάρκεια σε χοιρινό κρέας σε ποσοστό 30% (καθώς οι εισαγωγές στη συγκεκριμένη κατηγορία φτάνουν το 70%) και στα βοοειδή η αυτάρκεια φτάνει το 10% (καθώς εισάγονται σε ποσοστό 90%). Στα αιγοπρόβατα υπάρχει αυτάρκεια σε υψηλά ποσοστά ωστόσο στην περίπτωση αυτή υπάρχει και το πρόβλημα με την ευλογιά.

Για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα σχολιάζει: «Ο καθένας θα πρέπει να σκέφτεται ομαδικά. Αν σκέφτεται μόνο την τσέπη του θα κρύψει και τα παράνομα, θα τα μεταφέρει και στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα και θα μεταδοθεί το νόσημα». Για τον λόγο αυτό συνιστά πειθαρχία στα μέτρα βιοασφάλειας και τονίζει:

«Μπορεί ένας άνθρωπος να εισπνεύσει, ο ιός να πάει στις αμυγδαλές και μετά να φταρνιστεί και να τον μεταδώσει. Ο ίδιος δεν αρρωσταίνει αλλά μπορεί να μεταδώσει. Εμείς στα σεμινάρια που κάνουμε συνιστούμε, σε όσους έρχονται σε επαφή με ζώα παραγωγής, το βράδυ αλλαγή ρούχων, μπάνιο αλλά και πλύσεις στόματος».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ των εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. «Ήταν μια παρουσίαση που έγινε για τον αφθώδη πυρετό, τα γενικότερα μέτρα βιοασφάλειας τα οποία χρειάζεται να ληφθούν. Υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους περευρισκόμενους, κτηνιάτρους, γεωπόνους, εμπόρους κρεάτων» σημείωσε ο κ. Κρήτας.

Σύμφωνα, άλλωστε, με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα τυπικά κλινικά σημεία του αφθώδη πυρετού στα ζώα, αυτά περιλαμβάνουν φυσαλίδες και διαβρώσεις στη στοματική κοιλότητα, στη στεφάνη της οπλής, στη μεσοδακτύλια χώρα και στον μαστό, καθώς και σοβαρή χωλότητα.

Σε νεαρά ζώα όλων των ειδών μπορεί να εμφανιστεί οξεία μυοκαρδίτιδα με αιφνίδιο θάνατο. Επ αυτού ο καθηγητής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων των ζώων στο ΑΠΘ, διευκρινίζει ότι δεν σημειώνονται πολλοί θάνατοι από τον αφθώδη πυρετό στα ζώα ωστόσο επειδή πρόκειται για νόσο υποχρεωτικής δήλωσης, αν μεταδοθεί σε μια εκτροφή θα πρέπει να σφαγούν όλα τα ζώα.