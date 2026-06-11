Σε τροχιά ανανέωσης μπαίνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) ενόψει των προσεχών εκλογών της ερχόμενης Τρίτης.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η διαδικασία αναμένεται να επικυρώσει την επανεκλογή του κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου στην προεδρία, καθώς είναι ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση, ενώ παράλληλα δρομολογούνται σημαντικές αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην ομάδα των Αντιπροέδρων.

Ο Απολογισμός και οι Προτεραιότητες της Προεδρίας

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του διετίας, ο κ. Θεοδωρόπουλος επικέντρωσε τη στρατηγική του ΣΕΒ σε τέσσερις κεντρικούς άξονες:

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ψηφιακός μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων.

Παραγωγικότητα: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας οικονομίας.

Ενεργειακό Κόστος: Ελάφρυνση του βάρους που επηρεάζει άμεσα την ελληνική βιομηχανία.

Εργασιακά: Έμφαση στην ανάγκη επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Το Νέο Προεδρείο του Συνδέσμου

Στο επίπεδο των Αντιπροέδρων και των ανώτατων θέσεων του προεδρείου, οι υποψηφιότητες είναι ισάριθμες με τις θέσεις, διασφαλίζοντας το αποτέλεσμα:

Αντιπρόεδροι: Επανεκλέγονται η Ράνια Αικατερινάρη (ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ) και ο Ανδρέας Σιάμισιης (Helleniq Energy). Νέος Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει ο Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank), αντικαθιστώντας τον Ευτύχη Βασιλάκη (Aegean), ο οποίος επέλεξε να μην είναι εκ νέου υποψήφιος.

Παραμένει Γενική Γραμματέας η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου (ΤΙΤΑΝ).

Ταμίας ο Μάρκος Βερέμης (Big Pi Ventures).

Η Μάχη για το 14μελές Διοικητικό Συμβούλιο

Σε αντίθεση με το προεδρείο, για το 14μελές Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχει έντονος εκλογικός ανταγωνισμός, καθώς για τις 14 θέσεις διεκδικούν εκλογή 17 υποψήφιοι.

Από αυτούς, οι 12 συμμετέχουν ήδη στο τρέχον ΔΣ, ενώ δύο υφιστάμενα μέλη αποχωρούν από τη διαδικασία.

Η λίστα των 17 υποψηφίων για το νέο ΔΣ περιλαμβάνει κορυφαία ονόματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας:

Πέγκυ Αντωνάκου (Google)

Όλγα Βαγενά (BIC Βιολέξ)

Καλλίνικος Καλλίνικος (Goldair Cargo)

Νάγια Καλογεράκη (Coca Cola)

Ιωάννης Καραγιάννης (Olympia)

Νικόλαος Καυκάς (Β.Καυκάς)

Αλέξανδρος Κίκιζας (Μέλισσα Κίκιζας)

Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος (ΤΕΜΕΣ)

Νικόλαος Λούλης (Loulis Food)

Φιλίππα Μιχάλη (NN Ασφαλιστική)

Αριστοτέλης Παντελιάδης (METRO)

Γεώργιος Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ)

Κυριάκος Σαμπατακάκης (Accenture)

Μενέλαος Τασόπουλος (Παπουτσάνης)

Γεώργιος Τριανταφύλλου (Motor Oil)

Θεόδωρος Τρύφων (ELPEN)

Ευάγγελος Χρυσάφης (Metlen)

Οι κάλπες θα στηθούν κατά τη διάρκεια της κλειστής συνεδρίασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, η οποία φέτος διεξάγεται με κεντρικό σύνθημα «Παραγωγική Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει».

Στο ανοικτό, δεύτερο μέρος της συνέλευσης, το στίγμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την επιχειρηματικότητα θα δώσει με χαιρετισμό του ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Ανδρουλάκης.