Οι αρχαιρεσίες του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού (Greek Yachting Association), πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδας. Κατά τη διαδικασία, τα μέλη του Συνδέσμου προχώρησαν στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αναλαμβάνει τη διοίκηση για την επόμενη τριετία.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Ιωάννης Κουρούνης

Αντιπρόεδρος: Σπυρίδων Γαλανάκης

Γενικός Γραμματέας: Αθανάσιος Σκουλικίδης

Ταμίας: Γεωργία Κουρούβανη

Μέλος: Όλγα – ‘Αρτεμη Πολίτη

Μέλος: Φώτιος Γερανιός

Μέλος: Βασιλική Νικολαΐδου.

Ιδιαίτερη στιγμή της διαδικασίας αποτέλεσε η ανακήρυξη του απερχόμενου προέδρου του Συνδέσμου, Μιχάλη Σκουλικίδη, σε Επίτιμο Πρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού.

Ο κ. Σκουλικίδης διετέλεσε πρόεδρος από την ίδρυση του Συνδέσμου και επί δεκατρία έτη, διάστημα κατά το οποίο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη θεσμική του συγκρότηση και στην υλοποίηση στρατηγικών δράσεων που συνέβαλαν ουσιαστικά στην ενίσχυση της διεθνούς θέσης του ελληνικού yachting.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Θαλάσσιου Τουρισμού, που εκπροσωπεί τις πλέον δυναμικές και καταξιωμένες ελληνικές εταιρείες στον χώρο του yachting με μεγάλα επαγγελματικά επανδρωμένα σκάφη αναψυχής, συνεχίζει με συνέπεια να υπηρετεί το όραμά του για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Ένας κλάδος που αποτελεί βασικό πυλώνα του Ελληνικού Τουρισμού και συμβάλλει καθοριστικά στη διεθνή εικόνα της χώρας, ως κορυφαίου θαλάσσιου προορισμού.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς του παρουσίας, με 13 χρόνια ενεργούς δράσης, ο Σύνδεσμος έχει διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην ανάδειξη του ελληνικού yachting στη διεθνή σκηνή.

Μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον leading yacht brokers από όλο τον κόσμο, έχει αναδείξει κρίσιμα ζητήματα του κλάδου και έχει εδραιωθεί ως ο θεσμικός εκπρόσωπος και η ισχυρή φωνή των επαγγελματιών.

Παράλληλα, έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της επιχειρηματικής ανάπτυξης, στη βελτίωση της επικοινωνίας και στη δημιουργία συνεργειών, προσφέροντας σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη στην ελληνική οικονομία.

Κεντρικό πυλώνα των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού αποτελεί η διοργάνωση του Mediterranean Yacht Show (MEDYS).

Το MEDYS θα πραγματοποιηθεί φέτος για 11η συνεχή χρονιά, από τις 2 έως τις 6 Μαΐου 2026, στο λιμάνι του Ναυπλίου. Η διοργάνωση έχει εδραιωθεί διεθνώς ως η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικών επανδρωμένων σκαφών αναψυχής σε αριθμό συμμετοχών, καταγράφοντας υψηλή αναγνωρισιμότητα και ξεπερνώντας αντίστοιχες εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην Αντίγκουα και τη Βαρκελώνη, οι οποίες εξυπηρετούν αγορές του Δυτικού Ημισφαιρίου και της Δυτικής Μεσογείου αντίστοιχα.