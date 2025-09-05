Αύξηση κατά 1,7% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2024 παρουσίασε κατά το 2ο τρίμηνο 2025 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους ξεκίνησε με ρυθμό ανάπτυξη της οικονομίας 2,2%, ωστόσο κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου υπήρξαν στοιχεία που καταδείκνυαν την τάση επιβράδυνσης ορισμένων βασικών δεικτών. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση έχει ανεβάσει για φέτος τον πήχη της ανάπτυξης στο 2,3%.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2025, ενώ σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 1,7%.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 1,7% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2024.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

1. Τριμηνιαίες μεταβολές

– Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025.

– Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 7,4% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025.

– Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,3% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,03%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,6%.

– Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 0,9% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2025. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,8%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 2,0%.

2. Ετήσιες μεταβολές

– Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,0% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024.

– Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 6,5% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024.

– Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,9% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,9%.

– Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 3,2% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,8% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,5%.

Καθησυχάζει το Υπουργείο Οικονομικών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, σημαντική επίδραση στο ΑΕΠ είχε η μείωση του ρυθμού μεταβολής των αποθεμάτων, καθώς η μεταβολή σε σταθερές τιμές ανήλθε σε 632 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, έναντι 1,7 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025 και 2,2 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, τα στοιχεία βρίσκονται εντός του εύρους προβλέψεων, με το στόχο του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης της τάξης να του 2,3% να μη μεταβάλλεται, κάτι που προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εαρινές προβλέψεις της.

Παρά τις διεθνείς οικονομικές προκλήσεις, όπως η ανακοίνωση των δασμών από τις ΗΠΑ στη Ευρώπη και σε άλλες χώρες, που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικής διεθνούς οικονομικής αβεβαιότητας, αλλά και τις αναταραχές στη Μέση Ανατολή «είναι σημαντικό ότι οι επενδύσεις ανέκαμψαν σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,5% σε ετήσια βάση και 7,4% έναντι του προηγούμενου τριμήνου» σημειώνει.

Προς την κατεύθυνση αυτή συνεισέφερε και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με συνολικές απορροφήσεις ύψους 3,26 δισ. ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2025, έναντι 2,35 δισ. ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2024.

Οι απορροφήσεις αναμένονται, σύμφωνα με το υπουργείο, ακόμη υψηλότερες τα επόμενα δύο τρίμηνα, μετά και την αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 500 εκατ. ευρώ, που θα διατεθούν το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι συνολικές απορροφήσεις του εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2ο εξάμηνο του 2025 εκτιμώνται σε 9,5 δισ. ευρώ, έναντι 5 δισ. ευρώ που ανήλθαν στο 1ο εξάμηνο του 2025, με θετικές επιδράσεις στους ρυθμούς ανάπτυξης των επόμενων τριμήνων.

«Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί την αναπτυξιακή δυναμική της, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί πιο έντονα τα επόμενα τρίμηνα. Η αυξημένη τουριστική κίνηση, η υλοποίηση του μεγαλύτερου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα, η σημαντική επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα νέα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος που έχουν ανακοινωθεί και υλοποιούνται τα περισσότερα εξ αυτών το δεύτερο εξάμηνο του έτους, και η σχετική μείωση της ακραίας αβεβαιότητας που παρατηρήθηκε το προηγούμενο τρίμηνο, αποτελούν βάσιμους λόγους προς αυτή την κατεύθυνση.

Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της ανάπτυξης, την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αναπτυξιακή δυναμική», καταλήγει το υπουργείο.