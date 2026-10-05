Σε κομβικό κομμάτι της καθημερινότητας και του οικογενειακού προϋπολογισμού των Ελλήνων έχουν εξελιχθεί τα ζώα συντροφιάς, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Skroutz, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

Αναλύοντας τα δεδομένα από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Αύγουστο του 2026, το δημοφιλές marketplace καταγράφει εντυπωσιακό υπερτριπλασιασμό του τζίρου (+215%) στην κατηγορία «Κατοικίδια», επιβεβαιώνοντας την ισχυρή εδραίωση της παγκόσμιας τάσης «Pet Humanization», όπου οι κηδεμόνες αντιμετωπίζουν τα κατοικίδιά τους ως ισότιμα μέλη της οικογένειας.

Η μέση δαπάνη ανά παραγγελία ενισχύθηκε κατά 21%, φτάνοντας τα 41 ευρώ το 2026, από 34 ευρώ το 2023 — ρυθμός αύξησης σχεδόν τετραπλάσιος σε σύγκριση με το σύνολο του marketplace.

Παράλληλα, η μέση ετήσια δαπάνη ανά χρήστη σημείωσε άλμα 53%, ανερχόμενη στα 121 ευρώ από 79 ευρώ στην αρχή της τριετίας.

Καθοριστικός καταλύτης σε αυτή την ανάπτυξη υπήρξε η υπηρεσία Skroutz Plus. Τα συνδρομητικά μέλη, αξιοποιώντας τα δωρεάν μεταφορικά και τις αποκλειστικές προσφορές, πραγματοποίησαν το 2026 διπλάσιες παραγγελίες στην κατηγορία σε σχέση με το 2023, αυξάνοντας τη συνολική ετήσια δαπάνη τους στα 128 ευρώ (από 88 ευρώ).

Ιατρική διατροφή, τεχνολογία και μετακινήσεις

Οι καταναλωτές επενδύουν πλέον συστηματικά στην υγεία, την πρόληψη και την ευζωία των ζώων τους:

Εξειδικευμένη Διατροφή: Οι παραγγελίες για κλινικές και ιατρικές τροφές εκτινάχθηκαν κατά 375%. Παράλληλα, παρατηρείται προτίμηση στις οικονομικότερες μεγάλες συσκευασίες, με τις παραγγελίες ξηράς τροφής 12-15 κιλών για σκύλους και γάτες να καταγράφουν αύξηση 421%.

Έξυπνες Συσκευές & Tech: Η τεχνολογία μπαίνει δυναμικά στη φροντίδα των ζώων, με αλματώδη αύξηση στη ζήτηση για έξυπνες ταΐστρες, ποτίστρες με σύνδεση Wi-Fi και ηλεκτρικά κολάρα.

Μετακίνηση & Περιποίηση: Ο τζίρος στα είδη μεταφοράς και περιποίησης διπλασιάστηκε, ενώ εντυπωσιακή αύξηση 130% σημείωσαν οι πωλήσεις σε καρότσια σκύλων.

Άλλα Κατοικίδια: Η φροντίδα διευρύνεται σταθερά, με τα συμπληρώματα και τις βιταμίνες πτηνών να σημειώνουν άνοδο τζίρου 280%, και τα υποστρώματα για κλουβιά τρωκτικών 110%.

Οι γάτες πρωταγωνίστριες της τριετίας

Αν και τα προϊόντα για σκύλους διατηρούν τα υψηλότερα συνολικά μερίδια τζίρου, οι γάτες αναδείχθηκαν σε απόλυτους πρωταγωνιστές της τριετίας.

Ο τζίρος των προϊόντων για γάτες αυξήθηκε κατά 300% έναντι 200% των σκύλων, γεγονός που αποτυπώνεται και στις δημοφιλέστερες αναζητήσεις των χρηστών, όπως «έξυπνη τουαλέτα γάτας», «προστατευτικά καναπέ» και «άμμος γάτας».

Η γεωγραφία των αγορών

Εκτός από την Αττική και τη Θεσσαλονίκη που συγκεντρώνουν τη μερίδα του λέοντος, ο μεγαλύτερος όγκος παραγγελιών κατευθύνθηκε στις Κυκλάδες, την Αχαΐα και το Ηράκλειο.

Όσον αφορά τη μεγαλύτερη μέση δαπάνη ανά αγοραστή στην περιφέρεια, στην κορυφή της σχετικής λίστας κατατάσσονται: