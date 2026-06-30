Αριθμός ρεκόρ νέων εκατομμυριούχων καταγράφηκε παγκοσμίως το 2025, σύμφωνα με τη μελέτη “Global wealth report” της ελβετικής τράπεζας UBS που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Τον περασμένο χρόνο, σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ή κατά μέσο όρο 2.600 άτομα την ημέρα, είδαν την αξία της περιουσίας τους να φτάνει το όριο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, συνδυάζοντας χρηματοοικονομικά στοιχεία και ακίνητη περιουσία.

Σχεδόν οι μισοί από αυτούς τους νέους εκατομμυριούχους, δηλαδή περισσότερα από 440.000 επιπλέον άτομα, βρίσκονται στις ΗΠΑ, ενώ ακολουθούν η ηπειρωτική Κίνα, η Ιαπωνία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

Η ετήσια έκθεση του ελβετικού γίγαντα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων αξιολογεί την εξέλιξη του πλούτου των νοικοκυριών, καλύπτοντας όλα τα χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά τους στοιχεία, κυρίως ακίνητα, μείον τα χρέη τους, μετατρέποντας τις αξίες σε δολάρια για τη διευκόλυνση των συγκρίσεων.

Όπως διευκρινίζεται, το να είναι κανείς εκατομμυριούχος σε δολάρια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι διαθέτει ένα εκατομμύριο στην τράπεζα ή σε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, καθώς η κύρια κατοικία αποτελεί το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο για τα περισσότερα νοικοκυριά.

Βασισμένη σε δείγμα 56 χωρών, η έκθεση δείχνει ότι ο ατομικός πλούτος σε όλα τα επίπεδα αυξήθηκε κατά 10,8% το 2025, σημειώνοντας τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης μετά το 2017

Η άνοδος αυτή αποδίδεται στη δύναμη των χρηματοπιστωτικών αγορών και στην αύξηση της αξίας των ακινήτων, αν και τα κέρδη ήταν άνισα ανάλογα με την περιοχή, με την ανάπτυξη να είναι ιδιαίτερα ισχυρή στα τμήματα πλούτου άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στην κορυφή της κατάταξης του μέσου καθαρού πλούτου ανά ενήλικα βρίσκεται η Ελβετία με 910.382 δολάρια, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ με 696.277 δολάρια και το Λουξεμβούργο με 654.732 δολάρια, ενώ η Γερμανία κατέχει τη 14η θέση με 346.613 δολάρια, η Γαλλία τη 15η με 341.359 δολάρια και η Ταϊβάν έπεται με 332.533 δολάρια.