Σταθερά διατήρησε τα επιτόκιά της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ειδικότερα, τα επιτόκια διαμορφώνονται ως εξής:

Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων: 2,25%

Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης: 2,40%

Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης: 2,65%

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη στον απόηχο της αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον περασμένο Ιούνιο, η οποία ήταν και η πρώτη που σημειώθηκε τα τελευταία τρία χρόνια.

Ωστόσο, η ΕΚΤ υπογραμμίζει την παρουσία υψηλής αβεβαιότητας στην οικονομία, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι πληθωριστικές επιδράσεις από τη διαταραχή στον τομέα της ενέργειας δεν έχουν αποτυπωθεί ακόμη σε όλη τους την έκταση.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τόσο την ένταση και τη διάρκεια της ενεργειακής διαταραχής όσο και τις έμμεσες ή δευτερογενείς επιπτώσεις που αυτή συνεπάγεται.

Παράλληλα, επαναλαμβάνει τη δεσμευσή του για τη διαμόρφωση μιας νομισματικής πολιτικής που θα διασφαλίζει τη μεσοπρόθεσμη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στον κεντρικό στόχο του 2%.