Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προτρέπει τα νοικοκυριά να διατηρούν ταμειακά αποθέματα σε περίπτωση κρίσεων και διαταραχών στα συστήματα πληρωμών. Η προτροπή της ΕΚΤ δεν είναι κινδυνολογική, αλλά ούτε έχει ως στόχο να «σπείρει πανικό» και να αυξήσει τα επίπεδα ανασφάλειας των πολιτών. Πρόκειται για ρεαλιστική προσέγγιση που εδράζεται σε σχετική ανάλυση. Εξάλλου μιλά για ποσά των 70, 100 έως 200 ευρώ το πολύ.

Η δημοσιευμένη ανάλυση τονίζει ότι τα τραπεζογραμμάτια παραμένουν ένα αξιόπιστο εργαλείο τόσο από πρακτική όσο και από ψυχολογική άποψη.

Τα μετρητά ως «ασφαλές καταφύγιο»

Έρευνα που διεξήγαγε η ΕΚΤ δείχνει ότι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης – όπως η πανδημία COVID-19, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ή οι περιφερειακές διακοπές ρεύματος – η ζήτηση για φυσικό νόμισμα αυξάνεται δραματικά.

Οι καταναλωτές το αντιμετωπίζουν ως μια αξιόπιστη και ασφαλή πηγή ρευστότητας. «Τα μετρητά παρέχουν ένα μαξιλάρι ασφαλείας για το σύστημα πληρωμών», τονίζουν οι συντάκτες της έκθεσης. Ένα παράδειγμα είναι η διακοπή ρεύματος στην Ισπανία και την Πορτογαλία, η οποία ανάγκασε τα καταστήματα να δέχονται μόνο πληρωμές με μετρητά.

Όλο και περισσότερες χώρες συμβουλεύουν ρητά τους πολίτες να συσσωρεύουν μετρητά. Η Ολλανδία, η Αυστρία και η Φινλανδία συνιστούν να διατηρούν 70 έως 100 ευρώ (350–420 PLN) ανά άτομο. Αυτό είναι αρκετό για να καλύψει τις βασικές ανάγκες για 72 ώρες.

Η Σουηδία, από την άλλη πλευρά, προχωρά ένα βήμα παραπέρα και προτείνει να υπάρχει ένα αποθεματικό μετρητών που θα καλύπτει τρόφιμα, φάρμακα ή καύσιμα για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Οι σουηδικές οδηγίες τονίζουν ότι αυτά πρέπει να είναι τραπεζογραμμάτια μικρής ονομαστικής αξίας.

Ψυχολογία Ασφάλειας

Οι ειδικοί της ΕΚΤ επισημαίνουν ότι η διατήρηση μετρητών στο σπίτι έχει και ψυχολογική διάσταση. Σε καταστάσεις αβεβαιότητας, όπως ο πόλεμος στα ανατολικά σύνορα ή οι ανησυχίες για τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, η απλή γνώση της κατοχής τραπεζογραμματίων αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας.

Οι κρίσεις των τελευταίων ετών έχουν δείξει ότι η ψηφιακή υποδομή, αν και βολική, μπορεί να είναι αναξιόπιστη. Μια διακοπή ρεύματος, ένα τεχνικό πρόβλημα σε μια Τράπεζα ή μια κυβερνοεπίθεση αρκούν για να μπλοκαριστούν οι πληρωμές με κάρτα ή τηλέφωνο. Σε τέτοιες καταστάσεις, τονίζουν οι ειδικοί, τα μετρητά γίνονται το μόνο βιώσιμο μέσο πληρωμής.

Πηγή: ertnews