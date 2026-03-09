Όλα τα διαθέσιμα εργαλεία εξετάζονται σε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, ώστε να σχεδιαστεί η πιο αποδοτική παρεμβατική πολιτική, η οποία όμως δεν θα εκτροχιάζει τα βασικά μεγέθη του Προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα συμμετάσχουν οι Σταύρος Παπασταύρου, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Θάνος Πετραλιάς, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στο τραπέζι μπαίνουν όλες οι διαθέσιμες επιλογές, με γνώμονα τις παρεμβάσεις του 2022, όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε και τότε εκτινάξει τις τιμές των καυσίμων, αναζωπυρώνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Πρώτο μέτρο φαίνεται να είναι η επιβολή πλαφόν κέρδους στα διυλιστήρια και τα πρατήρια καυσίμων.

Θα ακολουθήσουν, όπως είχε επισημάνει η zougla.gr, μετά από 2-3 εβδομάδες fuel pass, επιδοτήσεις στην τιμή του ρεύματος, εάν ξεπεράσει τα 15 με 16 λεπτά η τιμή της κιλοβατώρας και τέλος η «επιταγή ακρίβειας» όταν η πίεση από τις υψηλές τιμές καυσίμων περάσει στα ράφια των Σούπερ Μάρκετ και αρχίσει να επηρεάζει τις διατροφικές δυνατότητες των Ελλήνων.

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση θα κινηθεί γρήγορα αλλά όχι πρόχειρα

«Δεν έχει νόημα να υποτιμούμε την κρίση, αλλά ούτε και να παρουσιάζουμε έναν “Αρμαγεδδώνα” συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο και σε φαινόμενα αισχροκέρδειας. Η στάση της κυβέρνησης τόσο στον κορονοϊό, όσο και στην ενεργειακή κρίση του 2022, έδειξε ότι κινούμαστε νωρίτερα από άλλες χώρες. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, θα βάλουμε το θέμα στις σωστές του διαστάσεις και θα κινηθούμε γρήγορα, αλλά όχι πρόχειρα».

Αυτό ανέφερε απόψε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στην τηλεόραση του MEGA, αναφορικά με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι προτεραιότητα -για την οποία θα κινηθούν το ταχύτερο τα συναρμόδια Υπουργεία- είναι να μην υπάρξουν φαινόμενα αισχροκέρδειας στις τιμές των καυσίμων. «Σε αυτό θα είμαστε αδιαπραγμάτευτοι. Θέλω το μήνυμα να είναι σαφές προς όλους όσοι σκέφτονται να αισχροκερδήσουν. Η κυβέρνηση θα κινηθεί ταχύτατα και αποφασιστικά», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο λήψης μέτρων στήριξης απάντησε: «Θα δούμε τη συνολικότερη επίπτωση αλλά και τις δυνατότητες που έχουμε. Δεν είμαστε η Ελλάδα του 2019 και ευτυχώς δεν ακούσαμε αυτούς που μας έλεγαν “δώστε τα όλα”, αλλά δεν είμαστε και Ελβετία ή Γερμανία».

Όπως ανέφερε, κανείς διεθνώς δεν μπορεί σήμερα να γνωρίζει ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. «Όλα εξαρτώνται από την ένταση και την έκταση χρονικά της κρίσης. Από τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες ακούγονται διαφορετικές εκτιμήσεις για τη διάρκεια του φαινομένου. Και πέρυσι υπήρχαν αντίστοιχοι προβληματισμοί, ωστόσο η κρίση κράτησε 12 ημέρες και τα απαισιόδοξα σενάρια ξεφούσκωσαν. Όμως οι κυβερνήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το δυσμενέστερο σενάριο. Μου φαίνεται δύσκολο να μην υπάρξει κάποια επίδραση τόσο στην ανάπτυξη, όσο και στον πληθωρισμό, το ζήτημα είναι ποιας τάξεως θα είναι αυτή».

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης υπογράμμισε ότι τόσο στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όσο και στην οικονομία, η χώρα μας βρίσκεται σε πολύ υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με το 2019. «Έχουμε μια σειρά από συμμαχίες με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, με τις μετριοπαθείς αραβικές χώρες όπως η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έχουμε έναν αναβαθμισμένο ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων με τα εξοπλιστικά προγράμματα. Και στο επίπεδο της οικονομίας η χώρα επίσης είναι πολύ ισχυρότερη. Αν είχαμε τα μεγάλα ελλείμματα και τα προβλήματα που είχαμε την προηγούμενη δεκαετία και το 2019, δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση του 2022, ούτε αυτήν την κρίση, όποια διάσταση και αν πάρει».