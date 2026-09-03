Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών εκτινάχθηκε το εμπορικό έλλειμμα αγαθών και υπηρεσιών των ΗΠΑ τον Ιούλιο, φτάνοντας στα 88,6 δισεκατομμύρια δολάρια από 71,2 δισ. δολάρια τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου.

Αν και το αποτέλεσμα ήταν ελαφρώς καλύτερο από τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν έλλειμμα 90 δισ. δολαρίων, η ανοδική αυτή μεταβολή ανέστρεψε προσωρινά τη θετική εικόνα του πρώτου επταμήνου, κατά το οποίο το έλλειμμα καταγράφει συνολική υποχώρηση κατά περίπου 30%.

Η διεύρυνση οφείλεται στη μείωση των εξαγωγών κατά 2,1%, κυρίως λόγω της υποχώρησης της διεθνούς ζήτησης για χρυσό και πετρέλαιο εν μέρω λόγω των χαμηλότερων τιμών, παρά την αύξηση στις εξαγωγές φαρμακευτικών και επενδυτικών προϊόντων.

Στον αντίποδα, οι αμερικανικές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,8%, τροφοδοτούμενες κυρίως από τις αυξημένες επενδύσεις σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως ημιαγωγούς, υπολογιστές και ψηφιακά εξαρτήματα για κέντρα δεδομένων.

Σε επίπεδο εμπορικών εταίρων, το μεγαλύτερο έλλειμμα καταγράφηκε εκ νέου με το Μεξικό, το Βιετνάμ και την Ταϊβάν, ενώ το έλλειμμα με την Κίνα παρέμεινε σταθερό στα 15,2 δισ. δολάρια και εκείνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε ελαφρά υποχώρηση.

Τέλος, οι ΗΠΑ διατήρησαν πλεονασματικό ισοζύγιο στις συναλλαγές τους με τις χώρες της Benelux (κυρίως την Ολλανδία) καθώς και με το Ηνωμένο Βασίλειο.