Κατακόρυφη άνοδο της τάξης του 1.604,3% κατέγραψαν το 2025 οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων στη χώρα βάσει δικαστικών αποφάσεων, φτάνοντας τις 392 περιπτώσεις, έναντι μόλις 23 το προηγούμενο έτος.

Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για τη δεκαετία 2016-2025 διαμορφώνεται επίσης ανοδικά, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15%.

Η εικόνα ανά νομική μορφή επιχείρησης

Εξετάζοντας τη νομική μορφή των επιχειρήσεων που οδηγήθηκαν σε πτώχευση κατά το χρονικό διάστημα 2016-2025, τα δεδομένα αναδεικνύουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Τη μεγαλύτερη επιβάρυνση δέχθηκαν οι ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες σημείωσαν μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 30,3%. Ανοδική πορεία ακολούθησαν και οι προσωπικές εταιρείες με ρυθμό 11,6%, καθώς και οι επιχειρήσεις άλλης ή άγνωστης μορφής με 19%.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές εταιρείες αποτέλεσαν τη μοναδική κατηγορία που κατέγραψε πτώση, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 1,8%.

Εμπόριο και εστίαση στην κορυφή των απωλειών

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025 ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, το μεγαλύτερο μερίδιο των πτωχεύσεων συγκεντρώθηκε στον κλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, αγγίζοντας το 25%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με ποσοστό 22,2%, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε η μεταποίηση με 12,2%.

Σημαντικά ποσοστά κατέγραψαν επίσης οι κατασκευές με 9,9%, οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 5,9%, καθώς και ο κλάδος της μεταφοράς και αποθήκευσης με 5,6%.

Ακολούθησαν οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες με 5,1%, η γεωργία, δασοκομία και αλιεία με 3,1% και οι λοιπές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών με 2,6%.

Τέλος, χαμηλότερα μερίδια, της τάξης του 1,3% έκαστος, σημείωσαν οι τομείς της εκπαίδευσης, της ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας, καθώς και των τεχνών, της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας.

Πτωτική τάση στα οικονομικά μεγέθη και τις αξιώσεις εργαζομένων

Παρά την αύξηση του συνολικού αριθμού των πτωχεύσεων, τα επιμέρους οικονομικά και εργασιακά μεγέθη της περιόδου 2016-2025 κινούνται πτωτικά.

Συγκεκριμένα, καταγράφεται μείωση κατά 10,2% στον μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής του αριθμού των επαληθεύσεων, υποχώρηση κατά 26,6% στο συνολικό ποσό του βεβαιωμένου παθητικού, καθώς και πτώση κατά 23,5% στον αριθμό των απασχολουμένων που διατηρούν αξιώσεις.