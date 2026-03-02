Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά περισσότερο του 50% μετά την ανακοίνωση της QatarEnergy, της κρατικής ενεργειακής εταιρείας, ότι σταματά την παραγωγή του LNG έπειτα από επίθεση με ιρανικά drone.

Στις 14.55 ώρα Ελλάδος, τα Ολλανδικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Φυσικού Αερίου TTF κατέγραφαν αύξηση άνω του 48% στα 47,320 ευρώ αν μεγαβατώρα, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο 2025 (+52,38% στα 47,700 ευρώ)

Πάντως, παραμένει πολύ μακριά από τα επίπεδα στα οποία είχε φθάσει το 2022, αμέσως μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όταν είχε ξεπεράσει τα 300 ευρώ.