Στο 51% έφθασαν οι Έλληνες ταξιδιώτες που σχεδιάζουν μικρότερες ή μεγαλύτερες αποδράσεις με αυτοκίνητο. Τα road trips δίνουν και παίρνουν μεταξύ των επιλογών, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. Αυτό καταδεικνύουν τα Travel Trends που καταγράφονται παγκοσμίως.

Σύμφωνα με έρευνα που έκανε παγκοσμίως η Booking.com με πολύ μεγάλο δείγμα, ο ένας στους τέσσερις υποψηφίους ταξιδιώτες, επιθυμούν και σχεδιάζουν road trips. Με λίγα λόγια το 26%, επιλέγει το αυτοκίνητο ως βασικό μέσο μεταφοράς κατά τις διακοπές του.

Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό φθάνει το 51%, παρά το γεγονός ότι η χώρα μας βρίσκεται στην άκρη του ευρωπαϊκού χάρτη και κατά τα τρία τέταρτα περιβάλλεται από θάλασσα, έχοντας ανάγκη από ακτοπλοϊκή σύνδεση για να βρεθεί σε κάποια άλλη χώρα. Μοναδικό οδικό «παράθυρο» είναι τα δρομολόγια των Βαλκανίων, που δεν έχουν και το καλύτερο οδικό δίκτυο.

Τι έχει αλλάξει

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα επεσήμαναν ότι οι βασικοί λόγοι για την αλλαγή των ταξιδιωτικών τους συνηθειών είναι ουσιαστικά τρεις. Βεβαίως μετά την έκρηξη των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια έχει να κάνει με το κόστος, χωρίς αυτό της οδικής μετακίνησης να είναι αμελητέο. Πάντως, μπορεί να επιμερισθεί μεταξύ των επιβαινόντων σε ένα αυτοκίνητο, όταν μάλιστα δεν πρόκειται για μια οικογένεια, αλλά για φίλους.

Παράλληλα, ένα road trip προσφέρει ευελιξία, χωρίς προκρατήσεις ακόμη και μήνες πριν, και σίγουρα ευνοεί τις αποφάσεις της τελευταίας στιγμής.

Προσφέρει δε αξιοσημείωτη ευελιξία όσον αφορά τους προορισμούς και τις στάσεις σε επιμέρους αξιοθέατα, που δεν θα ήταν προσβάσιμα, μέσω αεροπορικού ταξιδιού.

Βεβαίως, προς το παρόν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός road trip δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Για πολλούς ταξιδιώτες εξακολουθεί να είναι μια διαδικασία περίπλοκη, με σημαντικές δυσκολίες. Η συντήρηση του αυτοκινήτου που πρέπει να είναι έτοιμο για πολλά απροβλημάτιστα χιλιόμετρα, είναι μια διαδικασία που αποτελεί χρόνο, χρήμα και υπομονή.

Η εναλλακτική της ενοικίασης αυτοκινήτου σε προορισμό του εξωτερικού, εμφανίζει τις δικές της δυσκολίες. Οι όροι είναι πολλές φορές ασαφείς, οι απαιτήσεις παραλαβής οχημάτων όχι ιδιαίτερα σαφείς από όλες τις εταιρείες ενοικίασης, και στο «βάθος» δεν λείπουν οι κρυφές και απροσδόκητες χρεώσεις. Την ίδια στιγμή, και ο στόλος των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις νέες τάσεις. Οι «ταξιδιώτες των δρόμων» ζητούν όλο και μεγαλύτερα οχήματα, που να οδηγούνται με ερασιτεχνικά διπλώματα. Οι παρέες μεγαλώνουν και οι ανάγκες αλλάζουν και αυξάνονται.

Παράλληλα, η διεθνής ταξιδιωτική κοινότητα δεν έχει αναπτύξει επαρκή εργαλεία διευκόλυνσης των οδηγών και των επιβατών. Μόνο τους τελευταίους μήνες ανακοινώνονται νέες πλατφόρμες, οι οποίες μάλιστα είναι σε μεγάλο ποσοστό υποβοηθούμενες από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η αντίστροφη τάση

Ο οδικός τουρισμός δεν αφορά μόνο τους Έλληνες που θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Υπάρχει και η αντίστροφη τάση.

Ξένοι επισκέπτες επισκέπτονται οδικώς τη χώρα μας και μάλιστα με αξιοσημείωτες επιδόσεις. Το μακρινό πλέον 2017 είχαν έλθει στην Ελλάδα για διακοπές περισσότεροι από οκτώ εκατ. επισκέπτες και το 2019 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τον οδικό τουρισμό ξεπέρασαν τα 1,8 δισ. ευρώ. Από τότε, τα σχετικά μεγέθη ανεβαίνουν και εκτιμάται ότι θα ανέβουν ακόμη περισσότερο το φετινό καλοκαίρι.

Είναι φανερό ότι πολλά πρόκειται να αλλάξουν τόσο στην Ελλάδα, όσο και τις συνήθειες και απαιτήσεις των Ελλήνων που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Οι κρατήσεις ξενοδοχείων και καταλυμάτων απαιτούν, για παράδειγμα, την παροχή ασφαλούς πάρκινγκ, χωρίς χρέωση, ή με πολύ μικρή επιβάρυνση. Παράλληλα, τα σημεία εξυπηρέτησης οδηγών και υποστήριξης αυτοκινήτων αποκτούν άλλη διάσταση, καθώς οι απαιτήσεις και οι ανάγκες πρόκειται να εκτιναχθούν.