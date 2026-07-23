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Στα 5,4 εκατομμύρια ανήλθαν οι πολίτες της χώρας, όλων των ηλικιών, που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο έτος τουλάχιστον ένα ταξίδι για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους.
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 9,6 εκατομμύρια ταξίδια, σημειώνοντας αύξηση 7,2% στα άτομα και 11% στα ταξίδια σε σύγκριση με το 2024.
Οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 85,8 εκατομμύρια και οι συνολικές δαπάνες έφτασαν τα 4.122,1 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,5% και 11,3%, αντίστοιχα.
Σύμφωνα με την έρευνα ποιοτικών χαρακτηριστικών ημεδαπών τουριστών της ΕΛΣΤΑΤ με έτος αναφοράς το 2025, τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω που ταξίδεψαν για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους ανήλθαν σε 4,6 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 8,4%.
Πραγματοποιήθηκαν 8,2 εκατομμύρια ταξίδια (αύξηση 13% σε σχέση με το 2024), με τις διανυκτερεύσεις να φτάνουν τα 74,3 εκατομμύρια και τις δαπάνες τα 3.860,8 εκατομμύρια ευρώ, ενισχυμένες κατά 7,4% και 12,5% αντίστοιχα.
Από το σύνολο αυτών των ταξιδιών, συντριπτική ήταν η υπεροχή των προσωπικών λόγων (ανάπαυση, αναψυχή, διακοπές, επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους) που κάλυψαν το 97%, ενώ μόλις το 3% αφορούσε επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Εστιάζοντας στα ταξίδια προσωπικού χαρακτήρα του 2025 σε σύγκριση με το 2024, παρατηρείται άνοδος 8,7% στον αριθμό των ημεδαπών τουριστών, 13,7% στον αριθμό των ταξιδιών, 13,3% στις δαπάνες και 7,4% στις διανυκτερεύσεις.
Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται στις επιμέρους κατηγορίες:
Η εντονότερη αύξηση στον αριθμό των τουριστών σε απόλυτες τιμές σημειώθηκε στην ηλικιακή ομάδα άνω των 65 ετών, η οποία κατέγραψε άλμα 24%. Η ίδια ηλικιακή κατηγορία παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση στις μετακινήσεις κατά 28,5%, στις δαπάνες κατά 21% και στις διανυκτερεύσεις κατά 12,1%.
Όσον αφορά τη διάρκεια της διαμονής, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στα σύντομα ταξίδια διάρκειας 1 έως 3 διανυκτερεύσεων.
Ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 26,7%, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες ενισχύθηκαν κατά 21,6% και οι διανυκτερεύσεις κατά 27,8%.
Στο πεδίο των μεταφορικών μέσων για τα προσωπικά ταξίδια, την πρώτη θέση κατέλαβαν τα χερσαία μέσα με 5,3 εκατομμύρια μετακινήσεις, παρουσιάζοντας και τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές κατά 12,6%. Ακολούθησαν τα εναέρια μέσα με 1,4 εκατομμύρια ταξίδια και τα θαλάσσια με 1,3 εκατομμύρια.
Σχετικά με τη διαμονή, για το 52,1% των προσωπικών ταξιδιών χρησιμοποιήθηκαν μη ενοικιαζόμενα καταλύματα (αυξημένα κατά 13,1%), τα οποία συγκέντρωσαν το 71,6% του συνολικού αριθμού διανυκτερεύσεων.
Αντίστοιχα, το 47,9% των ταξιδιών πραγματοποιήθηκε με διαμονή σε ενοικιαζόμενα καταλύματα, σημειώνοντας αύξηση 14,3% στα ταξίδια και 16,1% στις διανυκτερεύσεις.
Τέλος, αναφορικά με τη διάρκεια και τη μέση ημερήσια δαπάνη, το 40,7% των προσωπικών ταξιδιών στο εσωτερικό και το 49,5% στο εξωτερικό διήρκησαν από 4 έως 7 ημέρες.
Η μέση ημερήσια συνολική δαπάνη διαμορφώθηκε στα 76,7 ευρώ για τις εξορμήσεις εντός της χώρας και στα 152,7 ευρώ για τα ταξίδια εκτός συνόρων.