Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η βρετανική οικονομία, με το κόστος δανεισμού να εκτινάσσεται σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί εδώ και δεκαετίες.

Οι επενδυτές, θορυβημένοι από τη δημοσιονομική αστάθεια και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, «ξεπουλούν» βρετανικούς τίτλους, οδηγώντας τις αποδόσεις σε ύψη που απειλούν τη σταθερότητα της πέμπτης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Ιστορικό Υψηλό για τα Μακροπρόθεσμα Ομόλογα

Η πίεση επικεντρώνεται στους τίτλους, που καθρεφτίζουν την μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη στη χώρα, όπως το 30ετές Ομόλογο. Σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998, αντικατοπτρίζοντας τον έντονο σκεπτικισμό για τη δημοσιονομική προοπτική της Βρετανίας.

Και για το 10ετές Ομόλογο, όμως, η απόδοση εκτινάχθηκε στο 5,14%, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση από το 2008.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρέχουσες αποδόσεις ξεπερνούν ακόμη και τους τριγμούς που προκάλεσε ο διαβόητος «μίνι προϋπολογισμός» της Λιζ Τρας το 2022, αλλά και το αρχικό σοκ από την έναρξη των εχθροπραξιών στο Ιράν.

Η Βρετανία «πρωταθλήτρια» στο κόστος δανεισμού

Η σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος. Το Ηνωμένο Βασίλειο δανείζεται πλέον με πολύ επαχθέστερους όρους από χώρες που παραδοσιακά θεωρούνταν πιο επίφοβες:

Βρετανικό 10ετές: > 5,1%

Ελληνικό 10ετές: < 3,8%

Η διαφορά των 1,3 μονάδων υπέρ της Ελλάδας, υπογραμμίζει την απώλεια εμπιστοσύνης των αγορών προς τη βρετανική δημοσιονομική διαχείριση.

Η «τέλεια καταιγίδα»: Ενέργεια και Γεωπολιτική

Η κρίση δανεισμού τροφοδοτείται από ένα εκρηκτικό κοκτέιλ εξωγενών παραγόντων.

Η ενεργειακή ασφυξία που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν και το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Ουάσινγκτον – Τεχεράνης κρατούν τις τιμές της ενέργειας σε επίπεδα κρίσης.

Η διακοπή των εξορύξεων και η δυσκολία στις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προκαλούν τεράστια πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς, σχεδόν σε όλο τον πλανήτη.

Ακόμη και σε περίπτωση άμεσης κατάπαυσης του πυρός, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η ομαλοποίηση της αγοράς θα απαιτήσει μήνες ή και χρόνια, λόγω των σοβαρών πληγμάτων σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές.

Δυστυχώς οι προγνώσεις δεν είναι καλές, ετούτη την ώρα. Οι αναλυτές παραμένουν απαισιόδοξοι, τονίζοντας πως «τα χειρότερα βρίσκονται μπροστά» και η Βρετανία παραμένει εκτεθειμένη σε μια παρατεταμένη περίοδο υψηλών επιτοκίων και ενεργειακής αβεβαιότητας.