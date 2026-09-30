Σημαντική αύξηση 14,9% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία, υπολογίζοντας το σύνολο της εγχώριας και της εξωτερικής αγοράς, τον Αύγουστο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025.

Η εκτίναξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη μείωση 1,7% που είχε καταγραφεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025 με το 2024, αποτυπώνοντας τη ραγδαία επιδείνωση του κόστους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η επιβάρυνση αυτή στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών, η οποία αποδίδεται κυρίως στις ανεξέλεγκτες τιμές της ενέργειας, πυροδοτήθηκε από τη θεαματική αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 29,7%, καθώς και από την παράλληλη αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 8,9%.

Την ίδια στιγμή, ο γενικός δείκτης παρουσίασε περαιτέρω αύξηση 2,1% μόνον μέσα στον Αύγουστο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2026, την ώρα που κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025 είχε σημειωθεί μείωση 0,6%.