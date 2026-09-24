Σε αχαρτογράφητα νερά εισέρχεται η ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, καθώς οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση σπάζουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, φθάνοντας πλέον στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσον όρο, από 2,16 ευρώ που βρισκόταν μόλις την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανάλυση των στοιχείων που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το νέο αυτό κύμα ακρίβειας συνδέεται άμεσα με το οξύ ενεργειακό σοκ που προκαλούν οι συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Τα εβδομαδιαία στοιχεία της Κομισιόν, τα οποία παρακολουθούνται συστηματικά από το 2005, αποτυπώνουν μια πρωτοφανή κατάσταση, καθώς ιστορικά υψηλά καταγράφηκαν σε 19 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανάμεσα στις χώρες που δέχονται τις ισχυρότερες πιέσεις περιλαμβάνονται οικονομικοί πυλώνες της Γηραιάς Ηπείρου, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία.

Πρωταθλήτρια στην ακρίβεια αναδεικνύεται η Δανία, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή στην Ε.Ε. με 2,56 ευρώ ανά λίτρο ντίζελ, ενώ ακολουθεί η Γερμανία με 2,46 ευρώ.

Στην πρώτη γραμμή των επιβαρύνσεων βρίσκονται επίσης το Βέλγιο και η Γαλλία με τιμές κοντά στα 2,40 ευρώ ανά λίτρο, καθώς και η Ιταλία όπου η τιμή διαμορφώνεται στα 2,30 ευρώ.

Στον αντίποδα, χώρες όπως η Ισπανία και η Σουηδία καταγράφουν μεν αισθητές αυξήσεις, ωστόσο οι τιμές τους παραμένουν ακόμα χαμηλότερες από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα του 2022, τα οποία είχαν σημειωθεί αμέσως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από το επίσημο πετρελαϊκό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο διαμορφώνεται βάσει των στοιχείων που αποστέλλουν οι εθνικές αρχές κάθε χώρας, αποτυπώνοντας την εικόνα που αντικρίζουν οι καταναλωτές στα πρατήρια καυσίμων στην αρχή της τρέχουσας ή στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.

Απογειώνεται και πάλι η τιμή του βαρελιού

Την ίδια ώρα, η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τη ραγδαία άνοδο στις διεθνείς αγορές αργού. Η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent παράδοσης Νοεμβρίου σημείωσε άλμα της τάξεως του 3,07%, σκαρφαλώνοντας στα 106,24 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα αυτή έξαρση αποδίδεται στην κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ολοκληρώθηκαν χωρίς να διαφανεί κάποια απτή προοπτική ειρηνευτικής διευθέτησης.