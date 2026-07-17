Σημαντική επιδείνωση κατέγραψε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης κατά το πρώτο μισό του τρέχοντος έτους, φέρνοντας στην επιφάνεια νέες δημοσιονομικές προκλήσεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το έλλειμμα εκτοξεύθηκε στα 3,161 δισ. ευρώ για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026, παρουσιάζοντας μια θεαματική απόκλιση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όταν είχε συγκρατηθεί στα μόλις 465 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι κρατικές δαπάνες έτρεξαν με πολύ ταχύτερο ρυθμό από ό,τι τα έσοδα.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού κινήθηκαν ανοδικά και διαμορφώθηκαν στα 33,744 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τα 32,550 δισ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Ωστόσο, η θετική αυτή πορεία υπερκεράστηκε πλήρως από τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, οι οποίες έκαναν άλμα στα 34,890 δισ. ευρώ από τα 31,605 δισ. ευρώ που είχαν καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό διάστημα, οδηγώντας τελικά στη διεύρυνση του ελλείμματος.