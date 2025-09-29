Οι τιμές ρεύματος στην Ελλάδα για σήμερα έχουν εκτοξευθεί στο χρηματιστήριο ενέργειας σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Ο Σεπτέμβριος κλείνει, και από την αρχή του μήνα μέχρι και σήμερα, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 90,99 ευρώ ανά Μεγαβατώρα έναντι 73,73 ευρώ ανά Μεγαβατώρα τον Αύγουστο.

Με αυτά τα δεδομένα, η αύξηση διαμορφώνεται στο 23,4% και πλέον όλοι αναμένουν τις κινήσεις των προμηθευτών ρεύματος για τους λογαριασμούς ρεύματος που θα εκδώσουν τον Οκτώβριο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο κοκκίνισαν όλα τα χρηματιστήρια ενέργειας με τις τιμές ρεύματος να εκτοξεύονται έως και 131% σε μία ημέρα.

Και στην Αθήνα, όμως, «καίνε» οι τιμές ρεύματος και σε μία μόνο ημέρα αυξάνονται κατά 34,51%. Στην αγορά επόμενης ημέρας (day ahead market) η μέση τιμή διαμορφώνεται για σήμερα στα 141,58 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ενώ στη διάρκεια της ημέρας η υψηλότερη τιμή χτυπάει τα 425,83 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Εκπτώσεις

Σημειώνεται ότι για τον τρέχοντα μήνα οι περισσότεροι πάροχοι προχώρησαν σε μεγάλες εκπτώσεις με αποτέλεσμα οι τιμές ρεύματος για τα νοικοκυριά να υποχωρήσουν σημαντικά στα κυμαινόμενα τιμολόγια.

Δεν αποκλείεται οι πάροχοι και ιδίως οι μεγάλοι της αγοράς, να χορηγήσουν εκπτώσεις ώστε να ψαλιδίσουν μέρος των αυξήσεων.

Ενδεχόμενη νέα κρατική επιδότηση τον Οκτώβριο

Παράλληλα, ο αρμόδιος Υπουργός Ενέργειας κ. Παπασταύρου δήλωσε ότι «η Κυβέρνηση παρακολουθεί τις αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και ότι εάν χρειαστεί θα παρέμβει για την εξισορρόπηση του κόστους για τα νοικοκυριά».

Τι συμβαίνει στα άλλα χρηματιστήρια ενέργειας

Οι τιμές του ρεύματος εκτοξεύονται όμως σε όλη την Ευρώπη

Σε Ρουμανία και Βουλγαρία οι τιμές είναι αυξημένες κατά 43% και διαμορφώνονται σχεδόν στα 142 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, στη Σερβία καταγράφεται αύξηση 48% και τιμή στα 145 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, στην Κροατία η μέση τιμή είναι υψηλότερη κατά 47% και κλείδωσε στα 133,21 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, στην Ουγγαρία η τιμή αυξήθηκε κατά 36% και βρίσκεται στα 136,17 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, στην Αυστρία η αύξηση είναι 55% και η τιμή εκτοξεύτηκε στα 134,77 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, στη Γερμανία η τιμή είναι υψηλότερη κατά 37% και διαμορφώθηκε στα 122,72 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ενώ σε Λιθουανία και Λετονία σημειώνονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις 131%.

Αυξήσεις καταγράφονται ακόμη και σε εκείνα των Σκανδιναβικών χωρών όπως στη Νορβηγία και τη Δανία.

Πού αποδίδονται οι ξαφνικές ανατιμήσεις

Οι μεγάλες αυξήσεις στις τιμές ρεύματος αποδίδονται στην άπνοια που επικρατεί στην Ευρώπη.

Το αποτέλεσμα είναι τα υπεράκτια αιολικά της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής αλλά και τα χερσαία αιολικά να μην λειτουργούν και να μην παράγουν φθηνή ηλεκτρική ενέργεια για την Ευρώπη. Οι αγορές ενέργειας είναι διασυνδεδεμένες και συνεπώς το όποιο καιρικό φαινόμενο αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση, να επηρεάζει όλα τα χρηματιστήρια.

Για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα δουλεύουν ως επί το πλείστον οι μονάδες με φυσικό αέριο, ορυκτό καύσιμο το οποίο δένει … χειροπόδαρα όλες τις οικονομίες.