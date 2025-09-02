Ξεκινά έλεγχος σε όλα τα σούπερ μάρκετ για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας, που αφορά τις παραπλανητικές εκπτώσεις. Πριν από λίγες ώρες ο αρμόδιος υπουργός κ. Θεοδωρικάκος επιβεβαίωσε ότι «υπήρξαν κάποιες καταγγελίες και θέλουμε να δούμε αν τηρούν το νόμο όλοι».

Παράλληλα, μιλώντας για το “πάγωμα” των προσφορών για τρεις μήνες όταν έχει προηγηθεί ανατίμηση, τόνισε πως είναι ένα μέτρο που λήγει τον Οκτώβριο, όμως στόχος είναι να θεσμοθετηθεί και να γίνει μόνιμο.

Αναφερόμενος στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως «τα μέτρα και το σύνολο της πολιτικής μας για το επόμενο διάστημα στην οικονομία μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να τα περιγράψει», υπενθυμίζοντας πως «όταν ανέβηκε για πρώτη φορά ως πρόεδρος της ΝΔ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ, είπε στους Έλληνες ότι θα μιλάει πάντα τη γλώσσα της αλήθειας και με ειλικρίνεια. Αυτό κάνει μέχρι σήμερα».

«Θα αναλύσει ένα σχέδιο για όλη την ελληνική κοινωνία, για την παραγωγική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη στήριξη της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων. Είναι το αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης πολιτικής και όχι μιας λαϊκίστικης πολιτικής», επισήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος και προσέθεσε πως «οι περισσότεροι Έλληνες ζουν καλύτερα απ’ ό,τι ζούσαν πριν 6 ή 10 χρόνια. Λειτουργεί η πολιτική μας και φέρνει σταδιακά καλύτερα αποτελέσματα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως η σταθερότητα είναι εθνική και κοινωνική ανάγκη σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον και «πρέπει να συνειδητοποιούμε όλοι το τι έχουμε, για να πηγαίνουμε μπροστά και καλύτερα». Κλείνοντας, υπογράμμισε πως «η αντιπολίτευση έχει μια ροπή στο παρελθόν» και για το ενδεχόμενο να κάνει νέο κόμμα ο κ. Τσίπρας σχολίασε πως «είναι ομολογία αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ που διακυβέρνησε για τέσσερα χρόνια. Αν θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κάνει μια σκληρή αυτοκριτική».