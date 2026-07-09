Η αιολική ισχύς στην Ελλάδα ξεπέρασε το ιστορικό ορόσημο των 6 GW στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026, σύμφωνα με την εξαμηνιαία Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας που ανακοίνωσε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).

Συγκεκριμένα, η συνολική ισχύς έφθασε τα 6.017 MW, καθώς κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους συνδέθηκαν στο δίκτυο 65 νέες ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 320,6 MW, οι οποίες αντιστοιχούν σε επενδύσεις ύψους περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Η επίδοση αυτή μεταφράζεται σε αύξηση 5,6% σε σύγκριση με το τέλος του 2025, ενώ αναδεικνύει ότι μέσα σε μόλις ένα εξάμηνο συνδέθηκαν σχεδόν όσα αιολικά πάρκα είχαν τεθεί σε λειτουργία καθ’ όλο το προηγούμενο έτος.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή εξαιρετικά θετική, υπογραμμίζοντας την ανθεκτικότητα του κλάδου, η οποία οφείλεται στις συντονισμένες προσπάθειες των επιχειρήσεων, των στελεχών τους και του επιστημονικού κόσμου, οι οποίοι υλοποιούν έργα σε ένα άκρως απαιτητικό περιβάλλον με σημαντικά γραφειοκρατικά εμπόδια.

Οι προοπτικές παραμένουν θετικές, καθώς στο τέλος του εξαμήνου βρίσκονταν υπό κατασκευή επιπλέον 700 MW νέων αιολικών πάρκων.

Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των έργων αναμένεται να συνδεθεί στο δίκτυο εντός των επόμενων 18 μηνών, γεγονός που θα οδηγήσει τη συνολική ισχύ πάνω από τα 6,5 GW.

Παρά τα θετικά μεγέθη, η ένωση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, σημειώνοντας μια κάμψη στις νέες κατασκευές σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανάγκη για ριζικές βελτιώσεις στον μηχανισμό αδειοδότησης.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Στερεά Ελλάδα διατηρεί την απόλυτη πρωτοκαθεδρία φιλοξενώντας 2.603 MW, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 43,3% των συνολικών εγκαταστάσεων της χώρας.

Ακολουθεί η Πελοπόννησος με 819 MW (13,6%) και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη με 535 MW (8,9%). Στην επιχειρηματική κατάταξη, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή παραμένει στην κορυφή με 1.040,3 MW (17,3%), ακολουθούμενη από τη MORE με 796,4 MW (13,2%), την Principia με 514,1 MW (8,5%), την Iberdrola Rokas με 409,2 MW (6,8%) και τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες με 319,2 MW (5,3%), ενώ έπονται ισχυροί όμιλοι όπως οι Quantum Energy Partners, EDF, Total Energies, METLEN, Jasper Energy και Cubico.

Τέλος, η ΕΛΕΤΑΕΝ αναδεικνύει τις σημαντικές επιπτώσεις των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων στην ελληνική οικονομία και τους καταναλωτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 1.592 MW ώριμων αιολικών έργων που επιλέχθηκαν μέσω των διαγωνισμών της ΡΑΕ κατά την περίοδο 2018-2022, και τα οποία θα έπρεπε να βρίσκονται ήδη σε πλήρη λειτουργία, μόλις τα 1.191 MW (ποσοστό 75%) είχαν κατορθώσει να ενεργοποιηθούν μέχρι το τέλος του φετινού Ιουνίου.

Η καθυστέρηση αυτή στερεί από το σύστημα φθηνή ενέργεια, καθώς η τιμή αποζημίωσης των συγκεκριμένων πάρκων που παραμένουν εκτός λειτουργίας είναι πολύ χαμηλότερη από το τρέχον κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο.