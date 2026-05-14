Μια επένδυση-ορόσημο, που αλλάζει τα γεωπολιτικά δεδομένα της Ευρώπης στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών, έλαβε το «πράσινο φως» από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων υπό τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Πρόκειται για το έργο της Metlen, συνολικού προϋπολογισμού 340 εκατ. ευρώ, το οποίο καθιστά την Ελλάδα κεντρικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.

Η στρατηγική αξία του γαλλίου

Το έργο αφορά την παραγωγή γαλλίου κατά την επεξεργασία βωξίτη. Η σημασία του είναι καθοριστική, καθώς η Ελλάδα θα μπορεί πλέον να καλύψει το 100% των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μειώνοντας την εξάρτηση από τρίτες χώρες.

Το γάλλιο αποτελεί «κλειδί» για τις τεχνολογίες του μέλλοντος, με εφαρμογές σε:

Ημιαγωγούς (Microchips) και συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Αμυντικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας.

Πράσινη Ενέργεια, κυρίως σε σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Χρηματοδότηση και Θεσμική Θωράκιση

Η επένδυση είναι η πρώτη που εντάσσεται στο καθεστώς CISAF 6.1, το οποίο εγκρίθηκε από την ΕΕ τον Φεβρουάριο του 2025. Το χρηματοδοτικό πακέτο ανέρχεται στα 118 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει:

Άμεσες επιχορηγήσεις (μέσω του Ταμείου Εκσυγχρονισμού).

Φοροαπαλλαγές.

Οφέλη σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το έργο ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας απέναντι σε εμπορικούς περιορισμούς, ενώ σε εθνικό επίπεδο:

Αναβαθμίζει τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας.

Διασφαλίζει νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και προστιθέμενης αξίας.

Ενισχύει την εγχώρια βιομηχανική βάση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων οι Κ. Χατζηδάκης, Σ. Παπασταύρου, Ν. Παπαθανάσης, Λ. Μενδώνη και Χ. Θεοχάρης, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα του έργου για την εθνική οικονομία.