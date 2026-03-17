Ιδιαίτερη έμφαση στο χρηματοπιστωτικό εγγραμματισμό δίνει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) σε σειρά διαχρονικών της πρωτοβουλιών. Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της, η ΕΕΤ από 2006 αναγνωρίζει και αποδίδει βαρύνουσα σημασία στην ιδιαίτερη αλληλεπίδραση μεταξύ του επιπέδου χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού των πολιτών μιας κοινωνίας και του βαθμού ανάπτυξης και ευημερίας αυτής.

Εξάλλου, η απόκτηση της σχετικής αυτής γνώσης θεωρείται σημαντικό εφόδιο για όλους τους πολίτες (παιδιά ή/και ενήλικες) αλλά και απαραίτητο στοιχείο για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της οικονομίας και, κατ’ επέκταση, του χρηματοπιστωτικού συστήματος μιας χώρας.

Στόχος της ΕΕΤ, όπως τονίζεται, είναι να συμβάλλει στην επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού των πολιτών που θα τους οδηγήσει σε υπεύθυνη/συνειδητή χρηματοπιστωτική συμπεριφορά, ιδιαίτερα τόσο όσον αφορά τον δανεισμό και τη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών όσο και ως προς την κατανόηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, και την ανάληψη ευθύνης από την επιλογή συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η ΕΕΤ, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και την αναγκαιότητα του θέματος:

– διαθέτει Ειδική Συντονιστική Επιτροπή για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των Τραπεζών-Μελών της,

– υποστήριξε τις εθνικές προσπάθειες για την εκπόνηση «Εθνικής Στρατηγικής για το Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό στην Ελλάδα» και συνεχίζει να στηρίζει ενεργά την εφαρμογή της, τόσο μέσω των πολυάριθμών προγραμμάτων της για το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, όσο και μέσω τη συμμετοχής της ως βασικός εταίρος στις 6 ειδικά διαμορφωμένες Θεματικές Επιτροπές Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού που θα υποβάλλουν προτάσεις για υλοποίηση προς την Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού.

– παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, και

– συμμετέχει σε διεθνή και ευρωπαϊκά fora ως: συνδεδεμένο μέλος, από το 2014, στο Διεθνές Δίκτυο για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση του ΟΟΣΑ (International Network on Financial Education – OECD), υποστηρικτής του Παγκόσμιου Στόχου 8 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ (UN Global Goals for Sustainable Development), μέλος, από το 2013, της Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας για τον Χρηματοπιστωτικό Εγγραμματισμό (EBF Financial Education Project Group), μέλος, από το 2015, της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικού Εγγραμματισμού της European Banking and Financial Services Training Association (FinLiCoEBTN), και μέλος, από το 2006, του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece, αναπτύσσοντας ποικίλες δράσεις και προγράμματα, η πλειοψηφία των οποίων στοχεύει στην πιο ευαίσθητη, αλλά ταυτόχρονα, δυναμική και πολλά υποσχόμενη για το μέλλον ομάδα της κοινωνίας, δηλαδή τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤ συμμετέχει ανελλιπώς και υποστηρίζει, για εντέκατη διαδοχική χρονιά το 2025, το θεσμό της European Money Week της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, ο οποίος πραγματοποιείται σε ετήσια βάση την Τρίτη εβδομάδα του μηνός Μαρτίου ώστε να συμπίπτει χρονικά με την “Global Money Week” του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ).

Η ΕΕΤ έχει συγκεντρώσει όλο το σχετικό υλικό, τις δράσεις και τις εκπαιδευτικές ενότητες σε έναν ανανεωμένο, κεντρικό σύνδεσμο: https://www.hba.gr/ActivityAreas/Info/FinLiteracy