Το υπό ελληνική διαχείριση πετρελαιοφόρο Shenlong Suezmax διέσχισε το Στενό του Χορμούζ, με φορτίο αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία και προορισμό την Ινδία, σύμφωνα με ανάλυση από τις πλατφόρμες παρακολούθησης πλοίων Kpler και Lloyd’s List Intelligence.

Το Shenlong Suezmax, χωρητικότητας ενός εκατομμυρίου βαρελιών και συμφερόντων Γιώργου Προκοπίου, φόρτωσε αργό πετρέλαιο στο λιμάνι Ρας Τανούρα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με ξεχωριστά δεδομένα της πλατφόρμας MarineTraffic.

Κατέγραψε τελευταία φορά τη θέση του εντός του στενού στις 8 Μαρτίου, πριν επικαιροποιήσει ότι πλέει προς το ινδικό λιμάνι της Μουμπάι, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης.