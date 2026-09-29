Στα 447,5 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το 2024 ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 6,5%.

Παράλληλα, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ενισχύθηκε σημαντικά κατά 11,9% φθάνοντας τα 114,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η αξία παραγωγής ανήλθε σε 300,6 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την Έρευνα Διάρθρωσης Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ.

Στο μέτωπο της απασχόλησης, οι εισροές εργασίας αριθμούσαν 3,6 εκατομμύρια απασχολούμενους, εκ των οποίων τα 2,7 εκατομμύρια ήταν μισθωτοί.

Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες των επιχειρήσεων για αγορές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 352,4 δισεκατομμύρια ευρώ (με τα 165,8 δισ. ευρώ να αφορούν αγορές προς μεταπώληση), ενώ οι πραγματοποιηθείσες επενδύσεις άγγιξαν τα 21,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά, το 2024 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 966.366 επιχειρήσεις στους εξεταζόμενους κλάδους.

Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο παρέμεινε ο μεγαλύτερος κλάδος της οικονομίας, συγκεντρώνοντας 220.588 επιχειρήσεις (22,8% του συνόλου), 167,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε κύκλο εργασιών (μερίδιο 37,5%), 22,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (19,6%) και 846.889 απασχολούμενους (23,3%).

Παρά το μέγεθός του πάντως, το εμπόριο κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση στον αριθμό επιχειρήσεων κατά 1,1%, ενώ στον αντίποδα, η διαχείριση ακίνητης περιουσίας σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των επιχειρήσεων με 15,2%.

Η εικόνα των επιμέρους κλάδων παρουσίασε σημαντικές αυξομειώσεις. Στον κύκλο εργασιών δεν υπήρξε μείωση σε κανέναν απολύτως κλάδο, με τις κατασκευές να σημειώνουν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 24,1%.

Στην προστιθέμενη αξία, τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε η διαχείριση ακίνητης περιουσίας με 32,2%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα ορυχεία και λατομεία με 39,7%.

Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας ηγήθηκε και στην αύξηση προσωπικού με 14,6%, την ώρα που τη μεγαλύτερη μείωση απασχολουμένων κατέγραψε η εκπαίδευση με 10,3%.

Τέλος, η παραγωγικότητα της εργασίας, η οποία ορίζεται ως η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά απασχολούμενο, ενισχύθηκε κατά 7,4% στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας τη περίοδο 2023-2024.

Την υψηλότερη αύξηση παραγωγικότητας παρουσίασε ο τομέας της εκπαίδευσης με 18,4%, ενώ τη μεγαλύτερη υποχώρηση κατέγραψε ο τομέας των ορυχείων και λατομείων με 36%.