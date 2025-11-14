Οι ελβετικές εταιρείες σχεδιάζουν να κάνουν απευθείας επενδύσεις στις ΗΠΑ, ύψους 200 δισεκ. δολαρίων, μέχρι το 2028, στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την Ουάσινγκτον ώστε να μειωθούν οι δασμοί από το 39% στο 15%, ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών της Ελβετίας Γκι Παρμελέν.

«Η Ελβετία δεν έκανε παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις (με την Ουάσινγκτον) που θα έθεταν υπό αμφισβήτηση την εθνική κυριαρχία ή την ουδετερότητά της» τόνισε ο υπουργός σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ένα στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών είπε ότι είναι «δύσκολο» να πει από πού θα μπορούσαν να προέλθουν οι επενδύσεις στις ΗΠΑ, πέραν του φαρμακευτικού τομέα. Άλλες μεγάλες εταιρείες, όπως η αεροναυπηγική Pilatus και η σιδηροδρομική εταιρεία Stadler ήδη δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ, εξήγησε.

Σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση, στο πλαίσιο της συμφωνίας η χώρα θα μειώσει τους εισαγωγικούς δασμούς σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων, όπως είναι τα βιομηχανικά είδη, τα ψάρια, τα θαλασσινά και τα «μη ευαίσθητα» αγροτικά προϊόντα.

Με βάση της συμφωνία, η Ελβετία θα προχωρήσει σε αδασμολόγητες εισαγωγές για συγκεκριμένο όγκο επιλεγμένων αμερικανικών προϊόντων: 500 τόνους βοδινού, 1.000 τόνους κρέατος βίσωνα και 1.500 τόνους πουλερικών.

Μ. Π.

Πηγή: ΑΠΕ