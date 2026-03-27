«Μικρό καλάθι» κρατούν οι πολίτες της ΕΕ σε σχέση με τις αποφάσεις του Eurogroup, που συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης και με διευρυμένη σύνθεση, αναζητώντας τρόπους ανάσχεσης του κόστους των καυσίμων και των νέων πληθωριστικών πιέσεων.

Ήδη, οι προσδοκίες για άμεσες και συγκεκριμένες αποφάσεις παραμένουν περιορισμένες. Τόσο η ΕΚΤ, όσο και ο ΟΟΣΑ τάσσονται κατά των γενναιόδωρων μέτρων μακράς διάρκειας, βάζοντας «φρένα» σε υπερβολικές αντιδράσεις των κρατών-μελών.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί η αποτίμηση των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην ευρωπαϊκή οικονομία και στις ενεργειακές αγορές, καθώς και η διερεύνηση πιθανών παρεμβάσεων για τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων.

Στη συνεδρίαση συμμετέχει και ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ.

Την ίδια ώρα, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνκμπεϊλ θα ενημερώσει τους ομολόγους του για τις πρωτοβουλίες έξι κρατών-μελών (Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία, Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία) με στόχο την προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι προσωρινά και αυστηρά στοχευμένα.

Παράλληλα, οι κεντρικές τράπεζες καλούνται να παραμείνουν σε επιφυλακή. Και η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποιεί κατά της υπερβολικής στήριξης, ενώ ενισχύονται τα σενάρια αύξησης επιτοκίων τον Απρίλιο. Ο επικεφαλής της Bundesbank, Γιόαχιμ Νάγκελ, δεν απέκλεισε μια τέτοια κίνηση, εφόσον επιδεινωθούν οι πληθωριστικές προοπτικές.

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΚΤ δηλώνει έτοιμη να δράσει εφόσον η άνοδος του ενεργειακού κόστους αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά, διατηρώντας προς το παρόν στάση αναμονής ενόψει της συνεδρίασης της 30ής Απριλίου.