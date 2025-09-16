Ένας σύμβουλος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στίβεν Μιράν, ανέλαβε επισήμως σήμερα καθήκοντα Διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), εγκαίρως, προκειμένου να συμμετάσχει σε μια σημαντική Συνεδρίαση του Ιδρύματος για τα επιτόκια.

Ο Στίβεν Μιράν ορκίστηκε, ανακοίνωσε η Fed σε ένα δελτίο Τύπου, λίγες ώρες μετά την έγκριση του διορισμού του από την αμερικανική Γερουσία.

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο Τύπου της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, η συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική του Ιδρύματος ξεκίνησε αμέσως μετά. Θα διαρκέσει δύο ημέρες και διεξάγεται κάθε έξι εβδομάδες.

Μια μείωση των βασικών επιτοκίων του Ιδρύματος, η πρώτη για το 2025, είναι αναμενόμενη.

Οι Δημοκρατικοί αντιτίθενται στον διορισμό του Μιράν, εκφράζοντας φόβους ότι το μόνο που θα κάνει, θα είναι να εφαρμόζει τις επιθυμίες του Προέδρου Τραμπ, στους κόλπους ενός οργανισμού που υποτίθεται πως εργάζεται προστατευμένος από πολιτικές πιέσεις.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασής του ενώπιον των Γερουσιαστών, στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Μιράν είχε εξηγήσει πως δεν σχεδίαζε να παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου, μονάχα να πάρει μία άδεια άνευ αποδοχών.

Ο ίδιος είχε διευκρινίσει πως είχε λάβει μια νομική γνωμοδότηση προς αυτήν την κατεύθυνση, λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος της θητείας του. Αυτή η θητεία ολοκληρώνεται καταρχάς την 31η Ιανουαρίου του 2026.

Ο Μιράν καταλαμβάνει μια κενή έδρα μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση, στις αρχές Αυγούστου, της διοικήτριας Αντριάνα Κούγκλερ.

Θα βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με τη διοικήτρια Λίζα Κουκ, την οποία ο Τραμπ προσπαθεί να απομακρύνει.

Δώδεκα πρόσωπα ψηφίζουν μαζί για τα αμερικανικά επιτόκια: Τα μέλη του Συμβουλίου των Διοικητών (έξι Διοικητές και ο Πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ), ο Πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης και τέσσερις Πρόεδροι περιφερειακών Fed.