Ένας στους δύο εργοδότες δεν βρίσκει πλέον εξειδικευμένους εργαζόμενους και πολύ περισσότερο «ταλέντα», που θα προσθέσουν υπεραξίες στο βασικό αντικείμενο της κάθε επιχείρησης.

Η στενότητα της αγοράς εργασίας, προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως το τέλος του τρέχοντος έτους, ενώ οι προοπτικές για τις αρχές του 2026 δεν φαίνεται να βελτιώνονται.

Αυτό προκύπτει από πρόσφατη έρευνα του ομίλου ManpowerGroup για τις προοπτικές απασχόλησης το τέταρτο τρίμηνο του 2025, η οποία εξετάζει τις στρατηγικές προσέλκυσης και διακράτησης ταλέντων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα βασικά εμπόδια που αναφέρουν οι εργοδότες στην Ελλάδα είναι:

Βελτίωση της εμπειρίας των υποψηφίων (26%)

Διαχείριση μεγάλου όγκου αιτήσεων (25%)

Στελέχωση σύνθετων τεχνικών θέσεων (23%)

Μείωση του χρόνου πρόσληψης (23%)

Περιορισμένοι πόροι (22%)

Ανάγκη εκμάθησης νέων εργαλείων προσλήψεων AI (22%)

Αυξανόμενη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης από υποψηφίους (21%)

Η διεθνής αγορά εργασίας

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η προσέλκυση κατάλληλων υποψηφίων παραμένει επίσης η μεγαλύτερη πρόκληση (46%), ακολουθούμενη από τη στελέχωση τεχνικών ρόλων (29%) και την εμπειρία των υποψηφίων (26%).

Είναι αξιοσημείωτο ότι μόλις το 42% των Ελλήνων εργοδοτών εμπιστεύεται την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας πρόσληψης που εφαρμόζει (10% την χαρακτηρίζουν άριστη, 32% καλή, 48% δίκαιη, ενώ 7% κακή και 2% πολύ κακή). Αντίθετα, σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό εμπιστοσύνης φτάνει το 67%.

Όσον αφορά τις στρατηγικές διακράτησης προσωπικού, η αναγνώριση των εργαζομένων βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των αποτελεσματικών στρατηγικών στην Ελλάδα (36%).

Ακολουθούν η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, και ο έλεγχος του φόρτου εργασίας (31%), η ευελιξία στο ωράριο (30%), τα ενδιαφέροντα εργασιακά καθήκοντα (26%), και οι ευκαιρίες εκπαίδευσης (25%).

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής κυριαρχεί (46%), ακολουθούμενη από την ευελιξία ωραρίου (40%), και την αναγνώριση εργαζομένων (39%).

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 40.533 εργοδότες παγκοσμίως και 525 στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε από 1 έως 31 Ιουλίου 2025.