Στο Δουβλίνο συνέρχονται εκτάκτως οι υπουργοί Ενέργειας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια προσπάθεια να ανακόψουν το κύμα ακρίβειας στα καύσιμα και να προετοιμαστούν για έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα.

Η κατάσταση περιγράφεται ως εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τα τέλη Φεβρουαρίου έχουν επιβαρύνει την ΕΕ των 27 με πρόσθετο ενεργειακό κόστος που ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν.

Αν και η άτυπη αυτή σύνοδος υπό την Ιρλανδική Προεδρία δεν αναμένεται να καταλήξει σε θεαματικές ανακοινώσεις, θεωρείται καθοριστική για τον συντονισμό της ευρωπαϊκής απάντησης.

Στις συζητήσεις συμμετέχει και ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, ο οποίος τόνισε ότι παρακολουθεί στενά τις αγορές προϊόντων όπως το ντίζελ και εξετάζει τη δυνατότητα αποδέσμευσης επιπλέον στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.

Ο κ. Μπιρόλ απέφυγε πάντως να σχολιάσει συγκεκριμένες προτάσεις που άφησε να εννοηθούν ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Παράλληλα, ο Επίτροπος Γιόργκενσεν απηύθυνε γραπτή σύσταση προς τις 27 χώρες για τον περιορισμό της ζήτησης φυσικού αερίου και τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας τις ώρες αιχμής.

Σύμφωνα με τον Phuc-Vinh Nguyen του Ινστιτούτου Jacques-Delors, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να ευαισθητοποιήσουν τους καταναλωτές πριν από την περίοδο θέρμανσης και να αποτρέψουν μια εσπευσμένη κάλυψη των αποθεμάτων που θα προκαλούσε περαιτέρω αύξηση των τιμών.

Τα επίπεδα των αποθεμάτων παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά για την εποχή, κινούμενα στο 70% κατά μέσον όρο στην ΕΕ, με τη Γαλλία στο 82% αλλά τη Γερμανία και την Ολλανδία στο 57%.

Παρ’ όλα αυτά, η Κομισιόν διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Την ίδια στιγμή, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με τιμές-ρεκόρ στα πρατήρια, καθώς το ντίζελ έφθασε τα 2,23 ευρώ ανά λίτρο την περασμένη εβδομάδα, από 1,59 ευρώ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Για την αντιμετώπιση του κύματος ακρίβειας, η ΕΕ συνιστά στοχευμένη στήριξη των πληγέντων τομέων και προχωρά σε χαλάρωση των κανόνων κρατικών επιδοτήσεων.

Προκειμένου να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός των καυσίμων, ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε μονοετή αναβολή στην έναρξη ισχύος της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις εκπομπές μεθανίου, η οποία από το 2027 θα υποχρεώνει τις εταιρείες εισαγωγής υδρογονανθράκων να παρακολουθούν και να δηλώνουν τις εκπομπές τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται έτοιμη να κάνει δεκτή την αναβολή, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια περιβαλλοντικών οργανώσεων που υποστηρίζουν ότι το μέτρο δεν θα επηρεάσει τις τιμές ενώ αποτελεί πισωγύρισμα για την κλιματική πολιτική.

Το σκηνικό αβεβαιότητας επιτείνει ο φόβος για πιθανή απαγόρευση των εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ από τον Ντόναλντ Τραμπ, ένα ενδεχόμενο που άφησε ανοικτό ο Αμερικανός Πρόεδρος για να μειώσει τις τιμές στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Μακροπρόθεσμα, οι Βρυξέλλες προωθούν τον εξηλεκτρισμό των μεταφορών, της βιομηχανίας και της θέρμανσης, στοχεύοντας στο διπλασιασμό του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας στο 46% έως το 2040.

Ωστόσο, η Ευρώπη παραμένει καθηλωμένη στο 23% λόγω του υψηλού κόστους του ρεύματος σε σχέση με το φυσικό αέριο, ενώ χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο πιέζουν για την υιοθέτηση δεσμευτικών στόχων ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για μετά το 2030.